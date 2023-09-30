７年來驅離逾1.4萬艘中國船

海巡人員將中國鐵殼船及船上17人押返台北港。（記者吳仁捷攝）

2023/09/30 05:30

每年秋冬蟹蟳汛期 守護西北漁場列重點

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署統計，七年來海巡署艦隊分署查處非法越界的中國船舶，共驅離一萬四六九○艘、扣留四八○艘，裁罰其中三二六艘，共處以三億五千餘萬元罰鍰，也有一二九艘船被我方沒入；近三年來，驅離、扣留、裁罰越界中國漁船的數量，都逐漸下降，顯見發揮嚇阻功效。

中國船越界 逐年下降

海巡署統計，查處非法越界中國漁船部分，二○二一年驅離二四八○艘，去年降至一五四五艘，今年一至八月查獲五六八艘，呈逐年下降趨勢。

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海巡署艦隊分署長廖德成表示，中國漁船越界捕魚，影響我國漁業資源及漁船作業，且中國漁船大量使用拖網作業，嚴重傷害珍貴、有限的海洋資源。尤其近兩年，中船覬覦台灣西北、新北金山、萬里外海高價的萬里蟹等蟹蟳，海巡也於每年九月到隔年二月蟹蟳汛期，將守護西北漁場列為重點勤務，艦艇冒著強勁東北季風，於秋冬時節出動，兩年間共出動三八一艘次的巡防艦艇，驅離三○一艘中國漁船。

廖德成說，為了加強取締越界的中國漁船，艦隊分署結合優勢能量，擴大威力掃蕩，針對台灣西北漁場、金門、馬祖、澎湖及北方三島海域等越界的重點區域，以及九月中旬伏季休漁期、金門黃魚季、西北萬里蟹蟳汛期等重點時段，均規劃擴大威力取締勤務，調派六百噸級以上的大型巡防艦支援巡防艇，究辦中船「撈過界」。

為防阻越界，艦隊分署也掌握中國漁船越界的慣性，勤務採超前部署，全天候維持巡防艇線上勤務，提升嚇阻力；我方並視情節，採取驅離、扣留、留置、沒入漁獲（具）、罰鍰或沒入船舶等六大手段懲罰越界船隻，彰顯我國執法權威及嚇阻效果。

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