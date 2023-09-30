驚險值勤／200噸中國船撞我100噸巡艇

海巡署艦隊分署新竹海巡隊昨趕往外海取締中國越界漁船時，遭對方以噸位、鐵製船身等優勢，衝撞駕駛室及船身。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/09/30 05:30

蛇行拒捕還裝鐵桿拒檢

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署艦隊分署新竹隊船艇PP-10088昨獲報，趕往新竹西北外海取締越界的中國籍漁船「閩X漁6XX12」號，海巡艇長對閩船廣播要求船長馬上停俥，但閩船蛇行拒捕，船側也裝設長鐵桿反制登檢，海巡艇追緝靠近時，閩船突然使用右側船身側撞10088海巡艇，頓時海巡艇的左側駕駛室及船身發出劇烈遭撞聲響，造成駕駛室玻璃破裂及船體受損，對方衝撞我方前來取締的海巡艇，顯然是想癱瘓海巡艇的控制能力，甚至不排除想以其二百噸船體的優勢，撞翻船體較小的一百噸海巡艇，以利脫身。

撞擊前一刻 登檢隊員急閃

艇上海巡隊員回想當時驚險的一刻，指出閩船聽見廣播「船長，馬上停俥、馬上停俥」後，並未減速，反而加速逃逸，但脫逃未成，海巡艇快要靠近時，研判對方吃定海巡艇的噸位較小，且是碳纖維船身，竟調整船行方向使用該船鐵殼堅硬的外裝，側撞海巡艇駕駛室，企圖讓我方船艇失去控制能力，所幸衝撞之舉只傷及船體，在前甲板欲登檢的隊員也及時閃避，未造成人員傷亡。

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海巡隊員表示，越界捕魚的中國漁船，見到我國海巡船艇出現，通常就是加速逃逸，但這艘衝撞海巡艇的閩船，第一時間發覺難以脫身，竟以其較大噸位和鐵製的船體優勢衝撞海巡艇，兇暴的行為與狠勁，有如拒捕的歹徒對執法警察開槍，如若我方人艇應變失當，不僅可能有執法人員受傷，甚至船艇也可能翻覆。

巡艇左側駕駛室受損

隊員指出，強行登檢時若遇惡劣海象、或遭對方抗拒，加上不少中國鐵殼船在兩側裝有長鐵桿阻撓登檢，危險性極高，因此艇長下令強行登檢時，也同步下指令「碰墊準備、碰墊準備」；副艇長則在率員登檢過程，會在兩船高低落差、或受大浪衝擊的兩船間隙中，丟出保麗龍製的防碰墊，以增加防護，降低受傷機會。隊員說，已累積豐富經驗，仍能在惡劣情況下登船。

海巡不畏險 成功登船逮人

海巡帶隊官說，面對拒檢或碰撞，艇長會視情況緊急閃避、加減速、轉向等應對措施，兼顧登檢任務與全艇人員安全。

海巡隊表示，昨透過中國相關單位調查「閩X漁6XX12」號的完整船名和船號，獲回覆該船船長的漁船應是「興順99」號，與閩船全然不同，為何如此有待了解。

中國漁船船側裝設鐵桿，抗拒登檢，海巡隊員排除萬難，登船將人、船一起押返台北港。（記者吳仁捷攝）

海巡署艦艇駕駛室及船身受損。（記者吳仁捷攝）

海巡署艦隊分署新竹海巡隊昨接獲雷達通報，趕往新竹外海取締閩漁612號越區漁船時，遭對方以噸位、鐵製船身等優勢衝撞，當時準備登船的人員連忙走避。（記者吳仁捷翻攝）

海巡署艦隊分署新竹海巡隊昨趕往外海取締中國越界漁船時，中國船蛇行想落跑。（記者吳仁捷翻攝）

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