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網路影片疑刻意竄改案發日期 高雄警方：有散播假消息疑慮

高雄警方發現，網路影片疑被竄改案發日期，不無有散播假消息疑慮。圖為高雄市警局。（資料照）

高雄警方發現，網路影片疑被竄改案發日期，不無有散播假消息疑慮。圖為高雄市警局。（資料照）

2023/11/29 11:15

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄警方發現，本月有數個影音社群發布的影片，只寫「月日」，經過查證，赫見多部影片所載時間根本錯誤，甚至抹掉正確的日期，刻意註明完全不相干的日期，雖然是真實影片，但視聽大眾誤以為是近期，造成困擾，不無有散播假消息疑慮。

警方強調，距離總統及立委投票不到50天，員警必須加強治安維護，若有人刻意混淆視聽，迫使員警浪費時間查證，是否有其他意圖，必須擴大深入調查；如果進一步嚴重影響大眾利益，不排除查辦。

以高雄市仁武區仁林路某交通事件的影片為例，行車紀錄器的明確時間為去年12月9日上午10點多，但某社群發出的影片，不僅沒有行車紀錄器時間，上方大剌剌的字幕竟是「2023/11/20」，因為員警早就看過原始影片，所以很快識破。

另外，小港區有民眾報案聲稱手捲被偷吃，影片寫11月20日深夜10點半，警方調查發現是前年的案件。

今天則是疑似父親騎機車後載妻兒三貼，行駛在左營區華夏路，小朋友違規站立中間坐墊，險象環生，車牌被雜物遮蔽，影片日期只寫11月28日，警方無法追查，只能宣導強調，兩項違規可各罰最高600元。

警方強調，雖然影片都是真實，但如果刻意竄改日期，混淆大眾視聽，吸引正統媒體報導，企圖衝高知名度及流量，恐怕值得商榷。

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