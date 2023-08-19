謠傳二膽島又有逃兵 金防部按鈴提告追假訊息源頭

金防部政戰部主任張榮順（左）少將率法務組人員，前往金門地檢署按鈴申告後表示，務必對不法散布假訊息者追究刑事責任，以正視聽。（記者吳正庭攝）

2023/08/19 21:53

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天說，有關媒體報導網路謠傳「金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑」疑似假訊息一事，地檢署下午接獲陸軍金門防衛指揮的提告書狀，即刻立案偵辦，指揮調度相關司法警察單位積極追查消息來源及背後有無其他敵對勢力介入？

金防部說，多個網路論壇爆料「金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑」假訊息，已由政戰部主任張榮順少將率法務組人員，到金門地檢署按鈴申告，要對不法散布假訊息者追究刑事責任，以正視聽。

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金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎3月9日離營失聯，後來被證實人在中國，至今還未返台；網路竟傳出金門二膽島又有逃兵，且一次是2人。對此，金防部嚴正駁斥說，這是「假訊息」，防區全體官士兵堅守崗位，絕無「密謀逃兵」情事，不排除是敵人認知作戰的伎倆，籲請國人勿以訛傳訛，避免誤入敵人破壞國家安全的圈套。

地檢署說，將指揮相關司法警察單位追查溯源，並透過管道與國安部門情資分享，積極釐清案情；呼籲民眾勿在網路轉發傳述未經證實訊息，不僅可能打擊國軍士氣，也可能涉及刑事犯罪與其他行政罰則。

國軍透過司法途徑，盼杜絕謠言散布、以訟止謗，不僅可能是金防部首例，在國軍恐怕也很罕見，相關人士正密切注意案情發展，究竟只是一般網路謠言，或是敵方認知作戰？有待觀察。

金門地檢署表示，接獲金防部提告書狀，已立案偵辦。（記者吳正庭攝）

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