二膽兵失聯躲巨債？ 陳父證實陳玉珍所言：欠銀行30萬

金門二膽島失聯陳姓士兵父親（左三戴藍帽）日前抵金門，搭乘金防部安排的快艇直奔二膽島。（資料照，記者吳正庭攝）

2023/03/12 23:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門二膽島陳姓士兵失聯第4天，金門籍立委陳玉珍今天表示，根據她與陳父通話所知，陳員並沒有外界所傳欠下巨額負債，大概欠銀行30萬元，且已做債務協商，陳員與父親通聯記錄正常，沒有異常現象；陳玉珍說，陳姓士兵在中國的消息應不會有錯，接下來只能等待後續發展。

已返回台灣住處的陳姓士兵父親接受記者訪問時指出，對於陳玉珍得到陳員由中國海警救起的訊息，他表示感謝，但在真相未明前，也不能說什麼；陳父說，這趟金門行最感謝、也最抱歉的就是金防部的長官和弟兄，因為兒子失聯導致金防部承受外界極大壓力，仍無法對外說明；就他了解，相信孩子在部隊應不致有受到不當管教的問題。

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陳玉珍說，就他和陳父聯絡的情形，第1，陳姓士兵沒有巨額的負債，大概欠銀行30萬元，而且已經有做債務協商，每個月攤還幾千元。第2，陳員沒有感情糾紛。第3，陳員和父親的通聯紀錄顯示，沒有異常現象，陳員這次回台灣休假，還很正常去買了一些部隊要用的物品回金門。

陳玉珍說，有關陳姓士兵是否在中國一事？日前就已和中國涉台事務高層再三確認，她相信消息來源不會有錯。

陳父表示，很感謝陳玉珍關心兒子動向，但畢竟在未接到正式通知前，也不方便表示什麼。

有關外界傳聞陳姓士兵欠幾百萬元，甚至失蹤是「躲巨債」，陳父很無奈地表示，「乾脆說欠1000萬元好了」。陳父說，兒子的確是有大約30萬元的債務，但就是一些助學貸款和小額借款，數目很小；他說，老實講，要為孩子還這些貸款不是問題，但他常向兒子說，做為1個成年男人，應該為自己的債務負責，他與兒子商量後，經過債務協商，兒子每月攤還一點，「很快就可以還完」。

30年前也在金門服役的陳父說，當兵時也經歷過尋找逾假未歸阿兵哥的「雷霆演習」，這趟登上二膽島，親眼看見金防部弟兄及海龍蛙兵放下手邊工作，在島上、沙灘及岸際找人，每個人臉被太陽曬得紅通通，讓他深感抱歉，期盼各界多給金防部肯定與鼓勵。陳父說，他目前能做的只有「等待」。

金門二膽島失聯陳姓士兵父親（右三戴藍帽）對於金防部弟兄連日協尋其子表示感謝。（資料照，記者吳正庭攝）

立委陳玉珍說，陳姓士兵在中國的消息應不會有錯。（資料照，記者吳正庭攝）

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