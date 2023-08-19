網傳二膽又有逃兵 金防部駁斥怒轟「敵人認知作戰伎倆」

網路昨日又傳出金門二膽再度出現逃兵，且一次2位。對此，金防部今駁斥，防區內全體官士兵均堅守崗位，克盡職責，戮力戰備整備，絕無「密謀逃兵」情事。（資料照）

2023/08/19 13:51

〔記者吳書緯／台北報導〕金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎3月9日離營失聯，後被證實人在中國，至今尚未回台；網路昨日又傳出金門二膽再度出現逃兵，且一次2位。對此，金防部今駁斥，防區內全體官士兵均堅守崗位，克盡職責，戮力戰備整備，絕無「密謀逃兵」情事，並指出部分捏造之假訊息，刻意打擊民眾對國軍的支持及信心，不排除是敵人認知作戰伎倆。

網路論壇Dcard昨出現一篇標題為「#軍聞 害怕共軍打來，二膽又現逃兵！！！」的文章，內文稱金門二膽出現2位逃兵，宣稱發文者聽在金門當志願役的朋友說，17日晚間「雷霆演習」操很凶，晚上集合點名時，發現2人不在，營區找遍仍不見蹤影，嚇得隊長緊急集合，經過地毯式搜索，最終發現2人並帶回。

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對此，陸軍金門防衛指揮部今天中午指出，針對多個網路論壇爆料「金門二膽島昨天出現士兵密謀逃跑」純屬虛構，防區內全體官士兵均堅守崗位，克盡職責，戮力戰備整備，絕無「密謀逃兵」情事，籲請國人切勿聽信轉傳。

金防部強調，部分捏造之假訊息，刻意打擊民眾對國軍的支持及信心，不排除係敵人認知作戰伎倆，籲請國人切勿以訛傳訛、轉傳假訊息，避免誤入敵人破壞國家安全之圈套。

網友昨在網路論壇Dcard宣稱金門二膽又出現逃兵，原文已遭刪除。（記者吳書緯翻攝）

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