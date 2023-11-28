涉竊取Gogoro營業秘密 湛積共同創辦人追加起訴

新北地檢署追加起訴湛積公司共同創辦人涂志傑。（資料照）

2023/11/28 15:33

〔記者王定傳／新北報導〕以研發生產Gogoro電動機車聞名的睿能創意公司，發覺前主管林松慶離職後創辦湛積公司，帶走公司營業秘密，還挖走睿能員工，提告竊密；新北地檢署前年依違反營業秘密法，起訴湛積公司及林松慶等9名睿能前員工，全案尚在審理中，原本獲不起訴處分的睿能公司前人力資源部協理、湛積公司共同創辦人涂志傑，經再議發回後被依違反營業秘密法追加起訴。

檢方調查，林松慶有睿能「首席馬達大師」之稱，原是睿能動力系統部門最高主管，2018年間萌生開展馬達市場、擴張動力馬達部門念頭，但與高層溝通設立獨立零組件事業部被拒，遂決定創業，並將此事告知涂男後，一拍即合，涉嫌共同籌設湛積公司。

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檢方調查，涂男離職前向三陽工業負責人吳清源募款，取得三陽公司以中國子公司慶達投資公司名義，分2次各投資5千萬元，並陪同林松慶至越南，與台商李育奇提案談妥合作計畫，於2020年間與品睿綠能公司及其母公司越南精密工業股份有限公司簽訂投資協議書，預計越南精密投資1億元，透過品睿綠能參與投資。

檢方調查，雙方約定由湛積研發電動機車動力系統，並協助越南精密建立生產線、人才培訓和生產技術訓練，所有與生產有關的資訊均需向越南精密揭露，系統品牌則歸湛積公司所有，越南精密與品睿綠能則負責轉介客戶給湛積公司。

檢方調查，涂男為使湛積公司節省研發過程時間、金錢，迅速擴展市場，離職前多方為湛積公司引介投資人及籌募資金，並獲得三陽公司及品睿綠能允諾投資，而任湛積公司「共同創辦人兼營運長」；至於林松慶等人則在離職前，涉嫌竊取睿能電動機車研發、製造、成本管理等營業秘密，欲提供給品睿公司使用。

檢方認為涂男涉嫌刑法背信、洩漏工商秘密及違反營業秘密法等罪，請法院以較重的「意圖在境外使用而侵害營業秘密」罪嫌論處。

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