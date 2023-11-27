為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網怨保全不制止外人會客室喝酒抽菸 鄉民曝關鍵：給多少錢做多少事

網友發現外人跑進大樓的會客室抽菸喝酒，保全也沒出現制止，讓他不禁好奇保全這個職業到底能幹嘛；示意圖。（資料照）

網友發現外人跑進大樓的會客室抽菸喝酒，保全也沒出現制止，讓他不禁好奇保全這個職業到底能幹嘛；示意圖。（資料照）

2023/11/27 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT發文表示，自己的既定印象中保全是保障居民安全的人員，但自己逐漸發現保全工作時都不為所動，基本工作內容就是幫忙開門跟收包裹，甚至曾看到有人在大樓會客室裡喝酒大聲喧嘩，卻未見保全制止，令他質疑「緊急的時候沒有用處，保全這個職業到底能幹嘛？」。

據網友在PTT發文分享自己的看法，自己的既定印象中認為保全的職務就是保障居民安全的人員，但最近開始意識到，保全其實沒公權力，無法管動任何人，且自己曾經看到中庭大樓會客室裡有其他人在喝酒大聲喧嘩，但一旁警衛室的保全依然不為所動。

原PO表示，「基本上工作內容就是幫忙開門跟收包裹，今天看到北捷的保全跟裁判沒兩樣，緊急的時候沒有用處，保全這個職業到底能幹嘛?」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「沒錢沒權的位置 你到底在奢望什麼」、「維持社區人員進出管制與社區安全，這是最基本也是最重要的」、「監控社區內外有無異狀、有必要時可以第一時間報警」、「三萬塊你要他拚死喔，傻了才做」、「真的管下去一堆住戶又不開心馬上被換掉」、「請正名叫做物業管理員」、「就沒有公權力你要他怎麼辦？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
上班看肉片被抓包！公司明列瀏覽網址及員工姓名「公開處刑」
2023/10/29 19:04

上班看肉片被抓包！公司明列瀏覽網址及員工姓名「公開處刑」
職場媽「連假需顧小孩」無法加班惹同事不滿 網：看開點
2023/09/23 00:24

職場媽「連假需顧小孩」無法加班惹同事不滿 網：看開點

風起原舞・樂動臺東12/2~3迎接南島樂舞盛事
捷運車廂設「下車等候區」引熱議！網虧：根本沒什麼用
2023/09/11 20:49

捷運車廂設「下車等候區」引熱議！網虧：根本沒什麼用
子女「寧願付房租」也要搬出去住？網曝關鍵原因
2023/08/04 18:09

子女「寧願付房租」也要搬出去住？網曝關鍵原因

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播