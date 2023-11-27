網怨保全不制止外人會客室喝酒抽菸 鄉民曝關鍵：給多少錢做多少事

網友發現外人跑進大樓的會客室抽菸喝酒，保全也沒出現制止，讓他不禁好奇保全這個職業到底能幹嘛；示意圖。（資料照）

2023/11/27 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT發文表示，自己的既定印象中保全是保障居民安全的人員，但自己逐漸發現保全工作時都不為所動，基本工作內容就是幫忙開門跟收包裹，甚至曾看到有人在大樓會客室裡喝酒大聲喧嘩，卻未見保全制止，令他質疑「緊急的時候沒有用處，保全這個職業到底能幹嘛？」。

據網友在PTT發文分享自己的看法，自己的既定印象中認為保全的職務就是保障居民安全的人員，但最近開始意識到，保全其實沒公權力，無法管動任何人，且自己曾經看到中庭大樓會客室裡有其他人在喝酒大聲喧嘩，但一旁警衛室的保全依然不為所動。

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原PO表示，「基本上工作內容就是幫忙開門跟收包裹，今天看到北捷的保全跟裁判沒兩樣，緊急的時候沒有用處，保全這個職業到底能幹嘛?」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「沒錢沒權的位置 你到底在奢望什麼」、「維持社區人員進出管制與社區安全，這是最基本也是最重要的」、「監控社區內外有無異狀、有必要時可以第一時間報警」、「三萬塊你要他拚死喔，傻了才做」、「真的管下去一堆住戶又不開心馬上被換掉」、「請正名叫做物業管理員」、「就沒有公權力你要他怎麼辦？」。

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