上班看肉片被抓包！公司明列瀏覽網址及員工姓名「公開處刑」

網友發文透露，同仁上班看肉片被公司抓包，之後還遭公布網站名稱跟員工姓名；示意圖。（美聯社）

2023/10/29 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕有一名網友發文表示，昨日公司發出公告，提醒同仁不要用公司電腦用於私人用途，並附上列表，列出各員工的瀏覽網址，其中一個員工的瀏覽網址寫著「隔壁獨居太太的誘惑」，遭網友笑稱「連姓癖好都被挖出來，公開處刑」。

據網友在《PTT》發文指出，昨日收到朋友傳來的一張截圖，內容大意是負責公司內部管理資訊系統的工程師，要求同仁不要用公司的筆電下載盜版軟體以及瀏覽奇怪的網站，隨後附上一個列表，寫著員工的部門及姓名和瀏覽的網站。

請繼續往下閱讀...

原PO仔細查看列表時，發現上面有位同仁的瀏覽網址名稱是「隔壁獨居太太的誘惑」，還附上該員工的部門及姓名，其他同事看到都在笑，但仍令原PO不解詢問，「我其實不太懂，怎麼會用公司的電腦看片，有更扯的八卦嗎??」

貼文一出，掀起網友討論，「公司電腦會監控，沒說還以為你在中共上班」、「性癖被公告超丟臉」、「有公司機密的問題，連網本來就不能亂連」、「公司用的電腦，用途越單純越好」、「連性癖好都被挖出來，公開處刑」、「要隱私就用私人設備，公司的資產本來就，可以限制使用方式」、「私下寄信警告就可以了吧，公告是怎樣」、「侵害隱私當有趣」、「好狠，直接讓人社死」。

貼文引起議論後，原PO也正面回應，「你今天在公司用公司的財產，本來就不該公器私用，推文也證明了台灣人的資安觀念很差勁，之前才有新聞是員工點了釣魚網址 ， 導致公司中勒索病毒，甚至資訊外流的，員工要怎麼負責 ??」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法