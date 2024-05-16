毒駕男欠國家14萬 執行署「3年磨一劍」讓他全付清

行政執行署台南分署強調，如果因酒駕遭罰款卻無力繳納，可申請分期繳納，避免被強制執行。（行政執行署台南分署提供）

2024/05/16 17:40

〔記者王捷／台南報導〕鄒姓男子吸毒開車，涉嫌毒駕遭開罰9萬元，還欠繳5年健保費約5萬8千元，總計積欠罰鍰及費用高達14萬多；不過行政執行署台南分署扣押了鄒男的保單，鄒男仍不痛不癢。直到3年後，鄒男獲理賠9千多元，未來可能獲得更多理賠，讓鄒母發現事態嚴重，出面清償欠國家的14萬元，台南分署強調他們非常有耐心。

2019年時，鄒男於在台南市中西區開車被查到毒品，還涉嫌毒駕，南市政府開罰9萬元罰鍰，而且他從2016年至今已經拖欠健保費5萬多元，一開始分署真的拿鄒男沒皮條，只在2021年時發現他有一筆保單，雖然目前都沒有任何理賠，但執行署仍進行扣押。

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一年多後，保險公司通報鄒男有一筆9千多元的理賠金可拿，但當鄒男要領理賠金時，發現台南分署早就把保單扣押了，鄒母擔兒子以後拿不到理賠金，在今天到台南分署，幫鄒男將欠款付清。

為防制酒駕及毒品問題，台南分署也前往酒駕講習會場進行法制宣導，如果因酒駕遭罰款卻無力繳納，可申請分期繳納，避免被強制執行。台南分署也呼籲，執行官非常有耐心，就像這個案子一樣，就算扣押到看起來沒價值的東西，也可以一直等，等到無價物變成有價物，應繳人別到了那時候才後悔。

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