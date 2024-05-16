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失志男黃金海岸載浮載沉 2「阿公級」警察下海救人

警員黃啟能雖然到了快退休的年紀，還裝了心臟支架，醫生囑咐他注意身體，但看見康男，仍脫下裝備下海救人。（警方提供）

警員黃啟能雖然到了快退休的年紀，還裝了心臟支架，醫生囑咐他注意身體，但看見康男，仍脫下裝備下海救人。（警方提供）

2024/05/16 16:54

〔記者王捷／台南報導〕康姓男子因債務壓力想不開，15日深夜在黃金海岸北側海面載浮載沉，所幸巡邏的南市警六分局警員黃啟能、董皇廷，兩個加起來超過100歲的警察，其中黃啟能還裝了心臟支架，但他沒有顧慮，冒險下海搶救，最終成功將康男拖上岸，挽回一條寶貴生命。

30多歲康男長期積欠債務，陷入困境，當天晚上他到黃金海岸喝了一點酒、抽了幾根菸，心情越來越低落，因此走進海水中，當時有民眾發現後向警方報案，正巡邏的警員黃啟能、董皇廷等獲報後發現，立即趕往現場，只是黃金海岸的沙灘海岸線很長，一到晚上就一片漆黑，兩人在沙灘上搜尋一陣子以後，發現康男在水中掙扎。

警員黃啟能年輕時曾是喊水會結凍的刑警，但他現在也到了快退休的年紀，還因為長年生活不規律，裝了心臟支架，醫師特別囑咐他，他已經不能像年輕的時候一樣了，生活要正常一點，特別是要小心溫差大的氣候，不要做劇烈運動。

但是，黃啟能看到康男在水面上掙扎，把醫師跟他說的話全都被拋在腦後，他跟另一位警員董皇廷，兩個加起來超過100歲的警員，迅速卸下裝備與海巡人員一同冒險下水，救30多歲的康男，經過一番努力終於將康男給拽上岸，並協助他緊急就醫。

南警六分局長林獻力得知兩位警員協助救人，馬上給警員記了嘉獎鼓勵，也呼籲市民，如果發現身邊親友情緒低落，有許多心理諮詢專線，像是自殺防治安心專線0800-788-995、生命線1995等，都是市民可以運用以渡過難關的管道。

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安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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