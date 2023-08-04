子女「寧願付房租」也要搬出去住？網曝關鍵原因

網友忍不住好奇發文詢問，為何有人雖然和家人在同縣市，卻還是會選擇租屋不願與父母一起同住，掀起網友熱議；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/08/04 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕許多網友離家到外縣市工作求學，基本上都會選擇租房子，不過也有人雖然和家人在同縣市，卻還是會選擇租屋不願與父母一起同住，讓網友忍不住好奇發文表示「為什麼寧願多花錢也要搬出去？」掀起熱議。

有網友在PTT發文，表示有些子女即使和家人在同縣市讀書、工作，家裡也有空房間可用，但長大後還是會選擇自己租屋搬出去住，對於此現象原PO也感到十分不解，忍不住好奇「為什麼寧願多花一筆房租，也不跟父母同住？」

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不少網友表示「討厭被管吧」、「有點距離比較美，不會常常有衝突」、「管太多啊，不要管東管西完全可以同住」、「自由無價」、「有距離比較有美感」、「管太多，成年了還是當成小朋友在管」、「爸媽很愛碎唸又管很多，住一起真的很累」、「並不是每個家庭都像童話般的美好」、「帶男女朋友回家不方便，都大人了獨立生活很正常」。

有網友點出價值觀和生活習慣不同是主因「年輕人想要有自己的空間啦」、「價值觀不一樣，有的就會住外面」、「觀念、看法、價值觀全都不同要怎麼一起住」、「作息不一樣」。

有網友也分享自身經驗「有個朋友父母覺得網路分享器一直開著很浪費電，常常會動手關掉，然後朋友就會常常東西下載到一半要重下載，或是打排位打到一半被斷線，即使朋友溝通開著電費不高，也付家中電費，還是時不時被斷網」、「我媽連我丟進垃圾桶的發票都會拿起來看」、「爸媽很愛碎唸又管很多，住一起真的很累」。

也有網友提出不同看法，表示「我就很喜歡跟父母住，爸媽對我很自由也尊重，真的是父母怎麼跟孩子相處的問題」、「這真的看人，像我父母好到爆，我根本不想出去」。

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