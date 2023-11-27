為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

夜間魔音穿腦擾人清夢 退休女公務員判賠禁噪音

公務員退休的李婦製造噪音，干擾鄰居生活起居，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

公務員退休的李婦製造噪音，干擾鄰居生活起居，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

2023/11/27 20:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕王姓婦人不滿鄰居李姓女退休公務員經常在清晨、半夜製造丟彈珠、搬重物等噪音，經過半年蒐證打官司求償，高等法院高雄分院判決李婦賠償5萬元外，並限制她在白天和晚上的音量。

住在高雄市三民區王姓婦人指出，李婦家人是她的鄰居，並與2名子女同住，但自2020年2月間起迄今，經常在清晨、晚上、半夜製作拍打、彈珠落地、敲打、撞擊，及搬動物品等噪音，經其和其他鄰居報警處理，李婦多次被裁罰仍未改善，嚴重影響生活品質、身體和睡眠安寧，要求她賠償卅萬元精神撫慰金及禁止製造噪音。

李婦則否認指控，並說，被警方裁罰違反社會秩序維護法部分，業經法院翻案成功，足證沒有製造噪音之情事。況且，她未住在該處、已出租，早於2018年4月間即因慢性失眠症而就診，與原告蒐證時間，相隔1年多，拒絕賠償。

地院判決李婦應賠償5萬元，並不得再製作足以使人無法忍受的噪音，但她不服上訴，要求高雄高分院改判。

合議庭法官勘驗王婦提出蒐證近半年的錄音帶，認定李婦的確有妨害安寧行為，判決她仍應賠償5萬元外，並規定「音量於每日上午7時至晚上8時之日間不得超過65分貝、晚上8時至晚上11時之晚間不得超過60分貝、晚上11時至翌日上午7時之夜間不得超過55分貝」，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
草屯學產地蓋寺廟疑偷跑 居民抗議
2023/11/27 05:30

草屯學產地蓋寺廟疑偷跑 居民抗議
警、環聯手取締改裝車 汐止警今年來通報655件非法改裝
2023/11/26 12:35

警、環聯手取締改裝車 汐止警今年來通報655件非法改裝

臺灣合作社推廣計畫 手繪風格動畫溫馨上線
改裝車製造噪音 基市今晚熱點路段取締開罰3千元起跳
2023/11/14 23:34

改裝車製造噪音 基市今晚熱點路段取締開罰3千元起跳
女大生耳機不離身 驚罹休閒噪音性聽損
2023/11/13 05:30

女大生耳機不離身 驚罹休閒噪音性聽損

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播