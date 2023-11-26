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走出喪夫之痛 「馨生人」田錦玉用烘焙開啟新人生

走出喪夫之痛，馨生人田錦玉（右）用烘焙轉移及走出痛苦，開啟人生另個馨生活。（記者洪美秀攝）

走出喪夫之痛，馨生人田錦玉（右）用烘焙轉移及走出痛苦，開啟人生另個馨生活。（記者洪美秀攝）

2023/11/26 12:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕犯罪被害人保護協會新竹分會近期在新竹市舉辦「馨生公益市集」；其中馨生人田錦玉因喪夫失去家中經濟，還得撫養2名孩子，生活陷入困難，幸好有犯保社工的陪伴與協助，更學會烘焙技能，透過烘焙技術逐漸撫平心中傷痛，也透過烘焙的麵包與甜點，維持生活家計，重新開啟馨生活。

田錦玉說，多年前丈夫因與人發生車禍，傷重不治，面對這樣的劇變，在完成先生後事後，她還需照顧2名幼子，原本丈夫是家中的經濟主力，她頓時失去依靠，每個月除房貸和生活費，加上喪夫之痛，讓她人生一度很消沉及煎熬。

後來犯罪被害人保護協會新竹分會主動接觸，在志工鼓勵下，她學習烘焙等技術，慢慢轉移生活重心，也開始賺取經濟收入，一開始的顧客雖都是新竹地檢署檢察官、犯保的志工等，但也讓她度過生活危機與低潮。

如今她已成為烘焙老師，除將技藝分享出去，也輔導其他馨生人，更用自身的例子，幫助其他馨生人的內心傷痛，透過聆聽，讓馨生人有勇氣相互支持。

犯保新竹分會主任委員陳進興表示，馨生人成果展售會已連續8年舉辦，感謝各界成為馨生人的肩膀，讓馨生人「夢想起飛」，分享馨生人展現學習成果，今年也在新竹市巨城購物中心舉辦市集，更無償提供場地讓馨生人辦理展售會，邀請市民來挑選各種生活用品及好吃的甜點餅乾，除做公益也拉馨生人一把。

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