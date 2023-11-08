刺青店縱火夫妻枉死 家屬陳情殺人償命

屏東縣長周春米擁抱安慰兩名受害者的母親。（記者羅欣貞攝）

2023/11/08 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民享路一間刺青店上月凌晨遭人縱火，二十八歲陳姓老闆娘當天送醫不治，三十歲黃姓老闆在加護病房搶救了一個星期，仍於本月五日離世，涉案的十九歲嫌犯許濸雄羈押中；年輕恩愛夫妻無辜枉死，家屬悲憤不已，昨天向到靈堂上香的屏東縣長周春米下跪陳情；家屬要求法院重判嫌犯，不要再有人像他們一樣承受喪子、喪女之痛。

家屬強調，「惡意縱火殺人就是死刑」，他們不接受任何道歉，不接受任何協商換取減刑，殺人就是要付出代價，何況是兩條人命，希望司法機關判決能符合社會期待，撫慰亡靈，能彌平受害者家屬的創傷。

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縣長周春米表示，縱火案造成一對年輕夫妻喪命，令人沉痛，縱火嫌犯已羈押在看守所，檢察官依法偵辦中，縣府會聯繫犯罪被害人保護協會提供家屬法律協助，希望司法能還給家屬一個公道。

黃父悲痛表示，兒子肺部吸入性嗆傷太嚴重，導致腦部缺氧、受損，全身燒傷達七十五％，因為年輕撐了那麼多天，到最後真的太痛苦了，腎臟已失去功能，打進去的藥都從皮膚滲出來，讓他心疼不已。

黃父說，許嫌是兒子以前的客戶，兒子一年前幫許刺青過，過了快一年又出現，並要求刺青，因為其他顧客排在前面，兒子請許男排隊一下，但許男硬要插隊，然後一直賴在店裡，躺了好多天，趕都趕不走，可能兒子講了比較重的話，引起許男不滿，縱火報復。

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