摸女泳客胸部被認性騷擾 男喊冤控她身障較敏感

小怡在上游泳課，卻遭人摸胸。圖與本案無關（資料照）

2023/11/25 09:08

〔記者吳政峰／台北報導〕女子小怡（化名）2021年間在台南參加游泳課，游到一半竟遭不認識的曾姓男子抓胸，嚇得向母親與教練哭訴，並台南市警局提起性騷擾申訴，經警方調查曾男確讓小怡感受到不舒服，決議性騷擾「成立」。曾男不服，興訟要求撤銷處分，主張是因為小怡游泳要撞到別人，他才出手相助，但最高行政法院未採認其主張，日前駁回其訴確定。

判決指出，2021年1月底，小怡在台南市一處游泳池上課時，突然遭到1名陌生男子從後方伸手觸摸左側胸部附近2次，嚇得趕快跟媽媽與教練哭訴，向南警提起性騷擾申訴，調查小組決議性騷擾成立。

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曾男不服，興訟要求撤銷性騷擾處分，主張絕無性騷擾意圖，當時一直看向三溫暖區方向，因發現小怡將與對向小孩碰撞，才出手救助，沒想到竟因此仗義行為，遭冠以性騷擾。

曾男認為，小怡領有第1類中度、第3、7類輕度身心障礙證明手冊，而依我國對於身障者的性侵害防治教育，往往採取嚴格方式灌輸「我說可以碰我的身體，才可以碰」，因此，小怡恐較常人對於性騷擾行為的範圍較為敏感及廣泛，而混淆誤認他刻意要摸胸部等。

一審高雄高等行政法院指出，小怡被曾男攔阻後，再次沉水後抬頭欲往前游，曾男卻貿然自水中抓住她的腋下，行為自屬唐突、冒犯並欠缺正當性，已損害小怡人格尊嚴，使人心生畏怖、感受敵意。

一審說明，小怡事發後即向母親、游泳教練反應遭到性騷擾，其後並對曾男提出性騷擾申訴，調查小組並未偏採任何一方片面，對於性騷擾行為成立與否的判斷標準，亦符合性騷擾防治法施行細則第2條規定與「合理被害人」觀點。綜上，合議庭認定曾男性騷擾，駁回其訴。

曾男不服，提起上訴，二審最高行政法院表示，曾男上訴指摘一審判決理由不備，違背法令，卻未具體表明何處適用法規不當，難符合上訴要件，日前裁定駁回上訴，全案確定。

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