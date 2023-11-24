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員警用槍時機 攔檢盤查多於嫌犯拒捕脫逃

根據警政署統計，今年1到9月員警用槍88件，去年則共有125件，主要是執行刑事偵查因嫌犯拒捕、脫逃而用槍。（資料照）

根據警政署統計，今年1到9月員警用槍88件，去年則共有125件，主要是執行刑事偵查因嫌犯拒捕、脫逃而用槍。（資料照）

2023/11/24 08:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕警政署今年在警政統計年報中，新增各警察機關警械配賦率及用槍事件統計，根據統計，去年員警用槍共有125件，今年1到9月88件，而員警今年攔檢、盤查遭嫌犯駕車衝撞時用槍的比率為38件、43%，超越嫌犯拒捕、脫逃的37件、42.05%。

警政署表示，「警用90手槍」屬個人勤務裝備，依據各級警察機關學校武器彈藥統籌調配辦法第2條條文之附表「警用武器彈藥配賦基準」規定，以各警察機關編制員額內，曾受過警察教育，並支領警勤第一級、第二級加給之外勤員警為配賦對象，各警察機關總配賦率為100%。

根據警政署統計，自2022年1月1日起至2023年2月28日止，警察執勒用槍情形，共計154件186人，執行刑事偵查因嫌犯拒捕、脫逃而用槍計73件占47%最多；攔檢、盤查遭嫌犯駕車衝撞而用槍等計47件占38%次之；處理聚眾滋事案件為制止危害擴大用槍計19件占15%再次之。

至於用槍現場服勤人數，以雙警共同服勤用槍56件占36%最多，9人以上（專案工作）20件占13%次之，4人服勤用槍16件占10%再次之。

在年齡層方面，以26歲至30歲計61人占33%最多，20歲至25歲及31歲至35歲各計29人，各占16%次之，36歲至40歲計21人占11%再次之。警政署分析，員警用槍年齡層集中於20歲至35歲間，可能原因是第一線服勤仍以年輕員警居多；另年紀較長之員警工作經驗較豐富，用槍較為謹慎。

警政署說明，為使員警正確、合法用槍，減輕員警執勤負擔，已律定員警執勤使用槍械，如僅單純對空鳴槍、未造成傷亡或財損案件，將經過情形詳載於工作紀錄簿以代替書面職務報告，以減少執勤員警用槍顧慮，合法使用槍械。

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