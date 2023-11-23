南市前經發局長陳凱凌涉貪判8年 再求交保二審駁回

前台南市經發局長陳凱凌涉及貪瀆及性招待案一審判有期徒刑八年、褫奪公權五年。（記者蔡文居攝）

2023/11/23 16:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府經濟發展局前局長陳凱凌（收押中）被控向廠商收賄、接受上酒店與性招待，且以買豪宅名義涉超貸，一審判有期徒刑8年，他不服上訴二審並具狀聲請交保。高等法院台南分院23日下午駁回陳的交保聲請，可抗告。

陳凱凌從2022年底被裁押後迄今將近1年，上訴二審後，陳再次向二審具狀聲請交保。律師指一審認為陳有逃亡之虞，但陳的父母與子女都在台灣，不太可能逃亡，且陳妻已對他提出離婚訴訟，希望法官能讓陳交保或定期報到，讓他能回家處理家庭糾紛事務。

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台南高分院說明駁回陳聲請的理由，合議庭認為被告陳凱凌涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款，公務員利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞且有羈押必要性，依刑事訴訟法規定，從2023年10月19日裁定羈押。

合議庭指，陳所犯是貪污治罪條例的公務員利用職務機會詐取財物等罪，經原審法院判決應執行有期徒刑8年、褫奪公權5年，衡諸被告已受重刑的諭知，客觀上增加畏罪逃亡的動機，可預期被告逃匿規避審判程序及刑罰執行的可能性升高，有相當理由認為有逃亡之虞。

合議庭權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制的程度等情形，認為陳凱凌仍有羈押的必要性，尚無從以具保、責付或限制住居等較輕處分替代，所以陳的聲請交保並無理由，予以駁回。

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