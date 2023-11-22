南市前經發局長陳凱凌涉貪 二審翻供不認財產不明、洗錢

涉貪被一審判刑8年的台南市府經發局前局長陳凱凌不服上訴，台南高分院22日開庭，陳改口否認犯財產來源不明、洗錢罪。（資料照）

2023/11/22 13:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府經濟發展局前局長陳凱凌遭控向廠商收賄、接受上酒店與性招待，且以買豪宅名義涉超貸，一審判他應服刑8年，他不服上訴。高等法院台南分院在今天開庭，他一改在一審全部認罪，除認了公務員利用職務機會詐取財物罪，否認犯下財產來源不明等罪。

而陳凱凌從2022年底被裁押後迄今將近1年，上訴二審後，陳再次向二審具狀聲請交保。律師指一審認為陳有逃亡之虞，但陳的父母與子女都在台灣，不太可能逃亡，且陳妻已對他提出離婚訴訟，希望法官能讓陳交保或定期報到，讓他能回家處理家庭糾紛事務。

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開庭過程，陳凱凌請律師代他發言，提到其家務事及妻子聲請發還扣押物等時，陳是低頭不語、眼眶泛出淚光。

今天台南高分院召開準備程序庭，陳凱凌再請求二審法官給他交保機會回去處理家務。檢方對此仍持反對意見、認為陳涉犯貪污重罪且有逃亡之虞，仍有收押必要，不過，尊重二審合議庭決議。這部分尚待合議庭評議後裁定。

陳凱凌今天在二審開庭，一改在一審時全部認罪的態度，僅認公務員利用職務機會詐取財物罪；否認犯下財產來源不明、洗錢等罪名。同時，陳的律師也提出陳任職台南經發局長任內台銀薪資帳戶與其妻帳戶轉帳資料供比對外；對其豪宅涉超貸部分，要求傳喚彰化銀行估價、審查人員出庭作證。

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