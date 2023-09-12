南市前經發局長涉貪判8年 仍有逃亡之虞9/20起延押2個月

台南地院裁定涉貪收押中的南市前經發局長陳凱凌，從20日起再延押2個月。（資料照）

2023/09/12 11:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄、接受喝花酒與性招待，且以購買豪宅名義超貸，一審判他應服刑8年。他從去年底收押迄今近9月，押期到9月20日屆滿，上週台南地院開庭，他說願拿百萬元擔保，請求能給交保機會。今天合議庭評議認定他仍有逃亡之虞，裁定從9月20日起延押2個月。

上週開庭時陳凱凌表示，請求法官給他交保機會，他從2022年底迄今已羈押9月並已判決，希望有機會可以返家處理家務，畢竟父母身體不好、小孩年紀還小，他對自己所犯的錯也認罪了，會面對應有處罰，希望可以回家處理家務，屆時也可以安心服刑。

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台南地院合議庭查指陳凱凌涉犯貪污詐財、詐欺得利、財產來源不明、偽造文書、洗錢等罪名，羈押期即將屆滿，因陳所犯是本刑7年以上重罪，今年8月16日已被該院判刑8年，日後如判決確定須入獄服刑。陳長年累積的政商、國內外人脈與資力，有能力籌措相當現金，加上此案被媒體新聞廣泛報導，陳面對重刑判決，法官合理判斷他迴避司法審判與服刑的逃亡可能性甚高，有相當理由足認他有逃亡之虞，所以收押原因仍然存在，且現階段訴訟程序無收押以外的方法可以代替，自有繼續羈押的必要。

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