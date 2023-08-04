南市前經發局長陳凱凌涉貪 哽咽認錯：盼交保處理家務

南市前經發局長陳凱凌貪污案辯論終結，他在庭上表達兩個訴求，第一是能交保、第二是能拿回被扣押的230萬銀行帳戶。（資料照）

2023/08/04 16:50

〔記者王捷／台南報導〕南市前經發局長陳凱凌貪污案，今天辯論終結，他在庭上數度哽咽，數次認錯，希望法官能考量他已經羈押8個月，讓他交保回家處理家務，他一定會準時回來服刑，早日返回社會，法官則表示會再開合議庭審酌是否能交保，同時宣布將在8月16日下午做出判決。

這次辯論庭，檢辯雙方幾乎沒有爭執，因為陳凱凌與同案的不動產公司翁東明，對金流、對話紀錄等所有證據都沒有意見，在個人背景上，陳凱凌自稱有博士學歷，之前在台南都是自己住，他要撫養已經看不見、高齡83歲的母親，小孩只有9歲，希望法官能從輕量刑。

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檢察官則對量刑上提出5點建議，指陳凱凌的犯罪行為重傷公務員形象，為滿足私慾，違背市民的期待，獲得不正利益，扣押的財產中，有很多不明來源，讓人質疑，在偵查過程中還藏匿犯罪所得，影響司法運作，利用局長的身份，買房子還跟業者分工，騙銀行超貸，讓政府推行的房屋貸款制度受到侵害，希望法官能給予適當刑度，來挽回公務員形象。

陳凱凌委任律師蘇清水、劉邦繡表示，希望法官能考慮讓陳交保，陳從12月中羈押至今已經8個月，從偵查開始認罪，現在辯論終結，不會有串證疑慮，陳也幾乎不可能逃亡，羈押對陳凱凌來說已是很嚴重的處分，加上犯罪所得已繳交了，希望法官再考慮羈押的必要性，讓陳有機會回家處理家務。

在補充意見時，陳凱凌希望能拿回他被扣留的銀行帳戶，稱所有財產大約230萬都在裡面，這次交出去的不法所得，是妻子先去借來的，所以希望能先把帳戶拿回來還錢，但法官沒有同意。

法官在辯論終結後說，是否交保會再開合議庭討論，結果會再用書面通知。問陳凱凌是否要來聽判，他表達同意，最後裁定8月16日宣判，並讓陳凱凌還押等待是否同意交保。

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