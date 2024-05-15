女搶百萬金條搭Uber逃跑 落網辯「不知道自己在做什麼」

桃園市謝姓女子到銀樓假意購買黃金，卻涉嫌趁店員忙碌之際，搶走價值101萬餘元的2塊金條奪門而出，欲搭Uber離去，幸被女店員追出攔阻，報警逮人送辦。（記者余瑞仁翻攝）

2024/05/15 14:19

〔記者余瑞仁／桃園報導〕黃金價格頻創新高，引發不少人覬覦犯案，桃園市22歲謝姓女子今年3月31日前往桃園區中正路一家銀樓假意要購買黃金，店家拿出2塊價值101萬餘元的金條讓她選購，不料，謝女卻趁店員忙著接電話之際，拿著2金條奪門而出，搭上等候的Uber欲逃離，被店員追上攔阻、報警逮人，桃園地檢署調查時，謝女卻稱「當時有吃藥、精神狀況不好，不知道自己在做什麼」，檢察官認為是卸責之詞，今偵結依搶奪罪嫌將她起訴。

檢警調查，謝女於3月31日晚間搭乘Uber前往桃園區中正路一家銀樓旁，向不知情駕駛稱說要下車買東西，請駕駛等候，隨後進入銀樓佯稱要選購黃金條塊，女店員以為生意上門，拿出2條重達分別為5台兩、6.668台兩的金條（當日牌價約101萬餘元）讓謝女挑選。

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不料，謝女卻趁女店員忙著接電話之際，抱著2金條奪門而出，快速跑到路口搭上等候的Uber準備逃離，幸好銀樓女店員及時追趕上來，攔下車子向司機說明情況，並報警逮捕謝女，訊後移送桃園地檢署偵辦。

檢方調查時，謝女辯稱當天精神狀況不好，有服用精神科藥物，「只記得當下有拿2個東西跑了，但沒有要搶金條的意思，不知道自己在做什麼」等語，檢察官認為謝女說法純屬卸責之詞，依銀樓監視器影像、女店員證詞等證據，偵結將謝女依搶奪罪嫌起訴。

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