5歲男童拋飛慘死！單親媽淚控BMW男逼車 求償1500萬

辛女捧著5歲辛童遺照出席調解庭，她淚訴對方惡意逼車卻肇事逃逸，至今都未得到一句道歉，認為檢方應朝公共危險罪偵辦。（記者陳冠備攝）

2023/11/22 17:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化張姓男子今年2月駕駛BMW X6行駛國道彰化段時，不滿辛姓女子超車，於是狂閃大燈跟按喇叭，接著以時速逾140公里超車至辛女前方煞停2次，導致辛女駕駛失控翻車，造成車內5歲辛姓男童噴飛車外傷重不治，另有3人輕重傷，檢方近日偵結，依過失致死、肇事逃逸等罪嫌將張男提起公訴。

雙方今日開調解庭，辛女捧著小孩遺照出庭，她表示，「小孩躺在國道上畫面在她腦海揮之不去」，她至今都未獲得張男一句道歉，而張男惡意逼車行為已涉及「公共危險」罪，因此要求賠償1500萬元，張男辯稱，「當下不知道有發生車禍」，只願賠償100萬元。

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起訴書指出，今年2月13日下午5點，辛女（40歲）駕駛車輛載著一對兒女跟張姓女友人，準備從彰化返回高雄，行經國道一號彰化南下路段204公里處，與張男（67歲）駕駛的車輛互有超車，結果引起張男不滿，不斷按喇叭與閃大燈，並以時速逾140公里超車至辛女前方緊急煞停2次，導致辛女駕駛車輛失控翻覆，坐在副駕駛座的5歲辛童因此拋出車外，造成顱內、腹內出血等傷害，經送醫不治，其他三人則受有頭臉挫傷、骨折等傷勢。

起訴書指出，張男否認有惡意逼車，辯稱因辛女硬要超車，才會按喇叭與閃大燈，超越辛女時因時速達140公里，時速過快，才會稍微煞車減速，當時跟辛女保持三至四台車輛距離，不知道有事故發生，所以未停車。

辛女受訪表示，她為超越前方慢車才跨至中線，張男疑似不滿被「剪車」才猛催油門140公里超車，接著又在她前方急煞2次，她為了閃避追撞趕緊轉方向盤，未料車輛失控翻覆，小孩拋飛車外，幸好後方無來車追撞，造成更大傷亡，但「這不是逼車什麼是逼車」，認為檢方應朝公共危險罪偵辦。她也說，她是單親媽媽，車禍後擔任壁畫師的工作一切停擺，但醫療、保母費等都要支出，加上她必須心理諮商，加上精神賠償因此向求償對方1500萬元。

檢方偵查後認為，張男與辛女是偶然行駛相遇時發生的車禍，並非相約競速，雙方係互相超車引發的行車糾紛，張男衝動的對辛女的行車行為，主觀上尚難認有致生公共危險之意，依過失致死、肇事逃逸等罪嫌予以起訴，另辛女未幫辛童設置安全座椅，同樣依過失致死罪嫌起訴。

辛女表示，因遭逼車導致失控翻覆，更造成一死三傷意外。（民眾提供）

辛女駕駛車輛失控翻覆國道，她跟5歲辛童都被拋飛車外。（彰化消防局提供）

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