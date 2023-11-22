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彰化娃娃車車禍5歲女童甩車外 醫憂出現異常創傷後靜默

彰化副縣長林田富（右3）今到彰基探視娃娃車車禍受傷的小朋友，給小朋友加油打氣。（圖由縣府提供）

彰化副縣長林田富（右3）今到彰基探視娃娃車車禍受傷的小朋友，給小朋友加油打氣。（圖由縣府提供）

2023/11/22 14:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕發生於昨天下午的彰化縣竹塘鄉娃娃車與BMW自小客車碰撞的交通事故，造成娃娃車上15名師生送醫，其中，重傷的2名女童，經醫院搶救後已脫離險境，不過，傷勢最重的5歲女童，從事發當下一直到急診，甚至到今天上午都沒有哭，醫師擔憂出現創傷後靜默的異常狀況，將安排身心科專家與社工師進行後續的治療。

送醫治療的傷患當中，傷勢嚴重為2歲和5歲女童，兩人都有顱骨骨折的狀況，由二林基督教醫院轉送至彰化基督教醫院的加護病房及手術室，經評估須立即做治療搶救，經過一個晚上的治療後，目前2童都已脫離險境，生命徵象及昏迷指數都穩定，不過，都有頭暈、想吐及啫睡等情況，還要繼續觀察治療。

5歲女童在事故當下受到強力的撞擊，人被拋飛出車外頭部受傷，顏面也有兩道深可見骨及長度約4至5公分的撕裂傷，傷勢最為嚴重；另名2歲童也是頭部受傷。

彰基外科部副主任醫師張尚文指出，2歲女童被送到急診時，在媽媽懷裡一直哭鬧，而5歲小女童從事發當下一直到急診，甚至到今天早上都沒有哭，這個狀況讓人人擔心，「最怕肉體的傷好了，但心裡創傷一直都在。」

張尚文說，該名女童的異常狀況很可能情緒上面沒有得到適當釋放，這個部分須配合身心科專家及社工師做後續的治療，這種重大事故後不合理的創傷後靜默反應狀況，必須持續觀察。

今天上午，彰化縣長王惠美指派副縣長林田富先後前往彰基及二基探視慰問受傷的小朋友，林田富說，目前還有2位小朋友在彰基加護病房裡，2歲女童狀況比較穩定，早上看到還有在畫圖，5歲女童還在持續照顧看護當中，希望能很快地好轉，特別請彰基醫療團隊全力照顧，希望所有的小朋友都能早日康復。

昨天發生在彰化縣竹塘鄉娃娃車與自小客車碰撞的事故，有2名女童傷勢嚴重由二基轉送彰基治療，經過一個晚上的搶救，今天已脫離險境，生命徵象和昏迷指數都很穩定，但仍有頭暈、想吐及啫睡等情況，還要繼續觀察治療。（圖由縣府提供）

昨天發生在彰化縣竹塘鄉娃娃車與自小客車碰撞的事故，有2名女童傷勢嚴重由二基轉送彰基治療，經過一個晚上的搶救，今天已脫離險境，生命徵象和昏迷指數都很穩定，但仍有頭暈、想吐及啫睡等情況，還要繼續觀察治療。（圖由縣府提供）

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