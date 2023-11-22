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彰化竹塘娃娃車挨撞墜溝 5歲女童甩車外

娃娃被BMW轎車從右後方側追撞，墜入排水溝。（民眾提供）

娃娃被BMW轎車從右後方側追撞，墜入排水溝。（民眾提供）

2023/11/22 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化竹塘鄉立幼兒園的一輛娃娃車，昨天下課載送幼童返家時遭一輛轎車從後方強力推撞，車頭往前墜入排水溝，娃娃車內十一幼童及駕駛都受傷，其中兩名女童傷勢較重，另外名兩名幼童也有明顯的傷勢，幸無生命危險；肇事駕駛及乘客也受傷送醫，傷勢並無大礙。

傷勢最嚴重五歲女童，因強力的撞擊被拋飛出車外頭部受創，另一名五歲女童也是頭部受傷，醫院表示，兩名女童送醫時均意識清楚。

BMW男肇事 無大礙

這起車禍發生在昨傍晚四時，地點在竹塘鄉自強路與竹林路口，肇事的吳姓男子駕駛BMW轎車，從右後方側衝撞娃娃車，因強力的碰撞，娃娃車往前直衝，車頭插進排水溝，車內有一名女童被甩出車外。

娃娃車2童重傷

二林基督教醫院長詹賜貳表示，共有十三人送至二基，其中十一名是幼童，另外兩人分別是司機和隨車老師，兩名幼童傷勢較重轉送總院，另兩童也有明顯傷勢，建議留院觀察，而陳姓駕駛頭部受創，耳朵受傷，進行縫合手術，隨車老師無恙。

竹塘鄉長蔡碩任也到醫院關心，他說，娃娃車是被對方從側面撞擊，再推撞至排水溝墜下去，車禍現場屬於產業道路的雙向交叉路口，路口旁種有高大的樹木，疑遮蔽雙方視線，加上天色昏暗，雙方都來不及煞車以致釀禍，但詳細的肇事原因仍要由警方調查。至於肇事的吳姓駕駛及其車上的乘客均送往雲林基督教醫院，兩人傷勢並無大礙。

娃娃被BMW轎車從右後方側追撞，墜入排水溝，車內11名幼童及駕駛都受傷。（民眾提供）

娃娃被BMW轎車從右後方側追撞，墜入排水溝，車內11名幼童及駕駛都受傷。（民眾提供）

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