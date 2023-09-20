囂張！市民高架橋上「逼車包夾」砸車 5惡煞事後還追進醫院

黃男駕駛租賃車在市民高架遭逼車砸車。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/20 15:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市高架橋上攔車砸車，實在無法無天！19歲黃姓男子昨凌晨駕駛TOYOTA租賃車載友人行經台北市民高架橋時，疑因超車糾紛，被BMW及Alphard兩輛車前後包夾逼停車，對方車上5人除下車砸車，致擋風玻璃碎裂，還疑似持刀傷人，警方獲報追查，隨後在馬偕醫院逮捕動手的曾男等5嫌，詢後依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

警方初步調查，黃男當時駕車載20歲陳男及26歲單男，行經基隆路與八德路口時，疑因超車糾紛被兩車尾隨，對方一路跟黃男上市民高架橋，並在東往西方向、剛過光復南路上方時，將車以前後包夾方式攔下，隨即砸車傷人，砸車時還擋住車門不讓黃男下車，駕駛黃男被碎裂玻璃割傷，單男手部有刀傷，事後前往馬偕醫院包紮。

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警方獲報，前往馬偕醫院詢問狀況時，發現涉嫌砸車的BMW曾男及Alphard陳男等5人也在馬偕醫院外，立刻上前逮人，但他們否認要繼續尋仇，只說自己這方也有人受傷，也是要來醫院包紮；至於傷人的刀械已在行車過程中丟棄車窗外。

警方呼籲，用路人應遵循交通規則，如遇有行車糾紛應冷靜報警處理，一時的衝動或是不理性的舉動都有可能會因而誤觸法網，強調警方對於違法暴力情事，定迅速依法究辦，以維護民眾安全。

黃男駕車遭黑白兩車前後包夾逼停車。（翻攝社會事新聞影音）

對方砸車時還擋住車門不讓黃男下車。（記者姚岳宏翻攝）

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