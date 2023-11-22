為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

娃娃車不用繫安全帶 家長質疑安全、彰縣府說明

右圖為發生意外的娃娃車內部，座位並沒有安全帶。（民眾提供）

右圖為發生意外的娃娃車內部，座位並沒有安全帶。（民眾提供）

2023/11/22 17:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉昨發生鄉立幼兒園娃娃車遭BMW自小客車衝撞，釀成15名師生送醫的嚴重車禍，其中還有一名女童拋出車外。許多家長到昨天才知娃娃車並沒有規定要加裝安全帶，縣府教育處表示，主要原因是若發生車禍等事故，幼童恐怕不懂如何解開安全帶。

由於娃娃車的坐位沒有安全帶，意外發生時，幼童擠成一團，造成骨折、挫傷，對此縣議員曹嘉豪表示，台灣的娃娃車安全應該受到重視，校車、娃娃車是用來運送國家未來棟樑的重要交通工具，安全設施一定要足夠。

昨天這起車禍除2名幼童轉送彰基總院外，另有4名幼童至今仍在二基留院觀察中，惟傷勢並不重。傷勢最重的女童被拋出車外致頭部受傷，許多家長到昨天才知「娃娃車沒有安全帶」。

鄉長蔡碩任表示，幼兒園的娃娃車都照規定「可繫可不繫」，原廠沒有安全帶，規定車內最多乘客為16人，昨天車上總共11人，全部依照規定。

縣府教育處表示，娃娃車確實沒有規定要加裝安全帶，主要原因是若發生車禍等事故，幼童恐怕不懂如何解開安全帶，但依規定娃娃車座位前必需設置防護板，且不能上高速公路或快速道路，行經的路線也得報備。

另外縣府也要求幼兒園定期進行安全演練課程，指導小朋友練習如何打開安全門逃生，如何發出求救訊號，包括滅火器、急救箱擺放位置等，都會有完整的課程與規範，包括娃娃車駕駛也必需要有職業駕照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化娃娃車車禍5歲女童甩車外 醫憂出現異常創傷後靜默
2023/11/22 14:29

彰化娃娃車車禍5歲女童甩車外 醫憂出現異常創傷後靜默
彰化竹塘娃娃車挨撞墜溝 5歲女童甩車外
2023/11/22 05:30

彰化竹塘娃娃車挨撞墜溝 5歲女童甩車外

揚昇君悅 雙敦學區 21層制震景觀地標建築
彰化娃娃車遭撞卡水溝！5歲童甩飛頭部受創 幸意識清楚
2023/11/21 21:51

彰化娃娃車遭撞卡水溝！5歲童甩飛頭部受創 幸意識清楚
BMW追撞！彰化娃娃車被鏟起卡水溝 11童輕重傷
2023/11/21 19:19

BMW追撞！彰化娃娃車被鏟起卡水溝 11童輕重傷

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播