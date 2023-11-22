娃娃車不用繫安全帶 家長質疑安全、彰縣府說明

右圖為發生意外的娃娃車內部，座位並沒有安全帶。（民眾提供）

2023/11/22 17:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉昨發生鄉立幼兒園娃娃車遭BMW自小客車衝撞，釀成15名師生送醫的嚴重車禍，其中還有一名女童拋出車外。許多家長到昨天才知娃娃車並沒有規定要加裝安全帶，縣府教育處表示，主要原因是若發生車禍等事故，幼童恐怕不懂如何解開安全帶。

由於娃娃車的坐位沒有安全帶，意外發生時，幼童擠成一團，造成骨折、挫傷，對此縣議員曹嘉豪表示，台灣的娃娃車安全應該受到重視，校車、娃娃車是用來運送國家未來棟樑的重要交通工具，安全設施一定要足夠。

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昨天這起車禍除2名幼童轉送彰基總院外，另有4名幼童至今仍在二基留院觀察中，惟傷勢並不重。傷勢最重的女童被拋出車外致頭部受傷，許多家長到昨天才知「娃娃車沒有安全帶」。

鄉長蔡碩任表示，幼兒園的娃娃車都照規定「可繫可不繫」，原廠沒有安全帶，規定車內最多乘客為16人，昨天車上總共11人，全部依照規定。

縣府教育處表示，娃娃車確實沒有規定要加裝安全帶，主要原因是若發生車禍等事故，幼童恐怕不懂如何解開安全帶，但依規定娃娃車座位前必需設置防護板，且不能上高速公路或快速道路，行經的路線也得報備。

另外縣府也要求幼兒園定期進行安全演練課程，指導小朋友練習如何打開安全門逃生，如何發出求救訊號，包括滅火器、急救箱擺放位置等，都會有完整的課程與規範，包括娃娃車駕駛也必需要有職業駕照。

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