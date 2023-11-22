士院審結「台版柬埔寨案」 判決書揭3死者生前慘況

士院今就「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」於判決書中揭露3名死者生前慘況。（資料照）

2023/11/22 13:01

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審結「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，今依私刑拘禁致死等多罪，重判兩要角傅榆藺、陳樺韋各無期徒刑，其餘27名共犯也各被量最重29年6月徒刑、最輕1年2月；另判決書也揭露3名死者生前慘況。

判決書提到，一名被拘禁在桃園據點長達11日的黃姓被害人，因房內僅約3.4坪卻拘禁達32人，他只能以坐立方式休息，期間更遭被告呂政儀、張家豪、鄭文誠徒手毆打或持電擊棒電擊、持鋁棒或甩棍毆打，他還被要求唱歌娛樂現場，並錄製影片傳送至詐團成員的群組；最終他因不耐暴行與長時間拘禁，加上求救無門，情急之下攀爬房間浴室跳窗而下，結束生命。

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另名同樣姓黃的女性被害人，被拘禁長達1個多月期間，被現場控員以電擊棒電擊，且同樣塞在僅約3.4坪的房間內；後來她出現大小便失禁、腹部明顯腫大數倍、持續吐血，現場控員卻僅以CPR等錯誤方式急救，導致黃女因大量出血及休克死亡。

至於林姓被害人被拘禁多達15日後，因在房內浴室跌倒導致小腿受傷，進而兩側小腿壞死、發炎細胞浸潤，出現不良於行且大小便失禁情形，然而，現場控員仍未將林男送醫，還在3小時內被連續餵食他3顆FM2，導致他心肌梗塞而心因性休克死亡。

士院指出，這3名被害人死亡，屍體經詐騙首腦「藍道」杜承哲（另案審理中）、陳樺韋等人指示下，由共犯將黃男棄屍於南投縣水里鄉山區邊坡，黃女、林男則被棄屍在桃園。

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