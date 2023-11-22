為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「台版柬埔寨案」29被告共犯4663罪 士院批2要角「惡劣兇殘」

士院痛批傅榆藺、陳樺韋犯罪手段極其惡劣、兇殘。（資料照）

士院痛批傅榆藺、陳樺韋犯罪手段極其惡劣、兇殘。（資料照）

2023/11/22 12:55

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院歷經11個月時間密集審理「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，認定29名被告犯私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪，共4663罪；合議庭痛批兩要角傅榆藺、陳樺韋見被害人有生命危險，拒絕將人送醫，導致被害人生命無端消逝，可見犯罪手段極其惡劣、兇殘，決定判兩人無期徒刑。

士院指出，傅榆藺、陳樺韋等人參與犯罪組織，以各式理由向61名被害人（俗稱車主）收取人頭帳戶資料，並向被害人佯稱須至公司領取報酬後，將人誘騙至桃園、淡水等兩個犯罪據點（豬仔寮）拘禁。

後由據點現場控員（負責控職豬仔寮的人員）以電擊棒、鋁棒、甩棍、不具殺傷力的鎮暴槍等兇器，喝令被害人配合，並將被害人嘴部塞入毛巾、勒住頸部、上手銬、腳鐐或使用束帶捆綁四肢，使被害人無從抵抗，再強取財物。

這些被告後將摻入第三級毒品FM2的食物，提供給被害人食用，導致被害人陷入昏睡或意識不清而無力脫逃，總計61名被拘禁的被害人中，有3人死亡；另詐欺機房則詐騙267名被害人，不法所得達3億9342萬5424元。

士院審結，痛批詐團兩要角傅榆藺、陳樺韋漠視被害人身體、心理可能遭受的傷害，不惜以私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、結夥三人以上攜帶兇器強盜的方式侵害他人，甚至在被害人有生命危險時，拒絕將被害人送醫救治，導致被害人生命無端消逝，事後更遺棄被害人屍體，可見犯罪手段極其惡劣、兇殘。

判決還提到，傅榆藺固然須照顧兩名家人，但並非無法支應；至於陳樺韋則招募成年及未成年成員共17名加入犯罪組織，加上他為據點負責人、各控員均須聽其指示，可徵本案犯罪組織最高層級成員，故決定依法判兩人均無期徒刑。

其餘被告部分，驗車（負責確認帳戶可網路轉帳）成員蔡博臣被判29年6月、涂世泓29年2月、鄭育賢28年、謝承佑25年6月、呂政儀25年、鄭文誠24年8月、張家豪26年、鄭建宏24年4月；另19名被告分處18年至1年2月不等徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「台版柬埔寨詐騙案」囚61人釀3死 傅姊、茶董判無期
2023/11/22 10:53

「台版柬埔寨詐騙案」囚61人釀3死 傅姊、茶董判無期
「台版柬埔寨」調查出爐 監委給政院4大建議
2023/11/06 17:07

「台版柬埔寨」調查出爐 監委給政院4大建議

揚昇君悅 雙敦學區 21層制震景觀地標建築
台版柬埔寨案棄屍成員拒出庭 落網才知「交保顧幼子」攏係假
2023/10/26 15:25

台版柬埔寨案棄屍成員拒出庭 落網才知「交保顧幼子」攏係假
「台版柬埔寨」詐團案釀3死 家屬共獲540萬元刑事補償金
2023/09/27 09:13

「台版柬埔寨」詐團案釀3死 家屬共獲540萬元刑事補償金

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播