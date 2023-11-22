「台版柬埔寨案」29被告共犯4663罪 士院批2要角「惡劣兇殘」

士院痛批傅榆藺、陳樺韋犯罪手段極其惡劣、兇殘。（資料照）

2023/11/22 12:55

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院歷經11個月時間密集審理「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，認定29名被告犯私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪，共4663罪；合議庭痛批兩要角傅榆藺、陳樺韋見被害人有生命危險，拒絕將人送醫，導致被害人生命無端消逝，可見犯罪手段極其惡劣、兇殘，決定判兩人無期徒刑。

士院指出，傅榆藺、陳樺韋等人參與犯罪組織，以各式理由向61名被害人（俗稱車主）收取人頭帳戶資料，並向被害人佯稱須至公司領取報酬後，將人誘騙至桃園、淡水等兩個犯罪據點（豬仔寮）拘禁。

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後由據點現場控員（負責控職豬仔寮的人員）以電擊棒、鋁棒、甩棍、不具殺傷力的鎮暴槍等兇器，喝令被害人配合，並將被害人嘴部塞入毛巾、勒住頸部、上手銬、腳鐐或使用束帶捆綁四肢，使被害人無從抵抗，再強取財物。

這些被告後將摻入第三級毒品FM2的食物，提供給被害人食用，導致被害人陷入昏睡或意識不清而無力脫逃，總計61名被拘禁的被害人中，有3人死亡；另詐欺機房則詐騙267名被害人，不法所得達3億9342萬5424元。

士院審結，痛批詐團兩要角傅榆藺、陳樺韋漠視被害人身體、心理可能遭受的傷害，不惜以私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、結夥三人以上攜帶兇器強盜的方式侵害他人，甚至在被害人有生命危險時，拒絕將被害人送醫救治，導致被害人生命無端消逝，事後更遺棄被害人屍體，可見犯罪手段極其惡劣、兇殘。

判決還提到，傅榆藺固然須照顧兩名家人，但並非無法支應；至於陳樺韋則招募成年及未成年成員共17名加入犯罪組織，加上他為據點負責人、各控員均須聽其指示，可徵本案犯罪組織最高層級成員，故決定依法判兩人均無期徒刑。

其餘被告部分，驗車（負責確認帳戶可網路轉帳）成員蔡博臣被判29年6月、涂世泓29年2月、鄭育賢28年、謝承佑25年6月、呂政儀25年、鄭文誠24年8月、張家豪26年、鄭建宏24年4月；另19名被告分處18年至1年2月不等徒刑。

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