「台版柬埔寨詐騙案」囚61人釀3死 傅姊、茶董判無期

士院審理「台版柬埔寨詐騙案」，上午宣判。

2023/11/22 10:53

〔記者溫于德／台北報導〕「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」經檢警救出58名被害人，另有3人被凌虐致死棄屍荒野，總計不法所得高達3.9億餘元，檢方去年底依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪等罪，起訴29名被告。士林地院歷經11個月的密集審理，今宣判，重要幹部「傅姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋均被判處無期徒刑、褫奪公權終身。

被告蔡博臣29年6月、涂世泓29年2月、鄭育賢28年、謝承佑25年6月、呂政儀25年、鄭文誠24年8月、張家豪26年、鄭建宏24年4月、劉宏翔18年、邱柏倫17年8月、吳秉恩19年、曾忠義16年、林順凱14年6月。

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同案被告李佳文13年6月、吳政龍12年2月、鄧為至12年、楊子霆11年、吳郁群11年、周長鴻10年10月、林品翔10年6月、陳義方9年、郭宏明9年、柯宗成5年、邱宏儒1年6月、蔡智帆1年4月、蔡智升1年2月、潘依凡1年4月。全案可上訴。

檢警查出，傅榆藺、陳樺韋在詐團中位居要角，傅等人分工，自去9月起上網刊登高價承租金融帳戶與求職訊息，被害人上鉤後，即囚禁凌虐強逼他們當人頭帳戶，這些嫌犯凌虐手段包括蒙住被害人眼睛、束帶綑綁、電擊下體，為免被害人吵鬧，還餵食含有安眠藥或FM2的泡麵。

檢警去年11月赴新北市淡水救出26人，另於桃園市中壢救出32人，另有3人不堪凌虐身亡，均被棄屍，另有264人則是受騙失財；總計詐團不法所得高達3億9667萬餘元。

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