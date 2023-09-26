台版柬埔寨案4人起訴 士院不進行「國民法官審判」理由曝光

台版柬埔寨案，檢方第二波起訴首腦杜承哲等4人，經4人聲請「不行國民參與審判」制，士院已裁准。（資料照）

2023/09/26 16:29

〔記者溫于德／台北報導〕去年爆發拘禁「豬仔」多達61人、虐死3人的「台版柬埔寨」詐騙集團案，檢方依私行拘禁致死等罪第二波起訴綽號「藍道」的首腦杜承哲等4人，但4人均聲請「不行國民參與審判」制，士林地院審酌公共利益、國民法官的負擔，並維護當事人的訴訟權益，認為本案情節繁雜並需高度專業知識，非經長久時日顯然難以完成審判，今裁定不行國民參與審判。

士院本月14日開庭，被提訊出庭的杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，都聲請「不行國民參與審判」制；杜男另補充，希望先跟3位死者家屬進行調解。法官則統計本案須花費8560分鐘進行調查證據等程序。

請繼續往下閱讀...

士院今指出，本案涉及詐團將被害人私行拘禁於特定地點，並使被害人施用毒品，更因此導致部分被害人死亡，且不法金額達4億以上；若能由國民參與審判，有望達成國民法官法立法理由中所指，使國民參與審判作為刑事審判「櫥窗」的作用。

然而，依起訴書所載，薛隆廷、洪俊杰、王昱傑共被起訴702個罪，杜承哲則被起訴705罪；且檢方主張本案至少需審理267名詐欺與洗錢的被害人、58名遭私行拘禁後被強盜或遭非法施用毒品的被害人、3名遭私行拘禁致死與遺棄屍體的被害人，合計328個犯罪事實，足見起訴事實極端龐大，非耗費相當時間恐難以審結，更難以使國民法官清楚瞭解各個犯罪事實。

再者，洪、薛僅坦承犯3人以上共同詐欺取財、洗錢及私行拘禁等罪，王僅坦承3人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，但3人均完全否認犯私行拘禁被害人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪，且3人還爭執在詐團中的分工範圍、有無指揮權限。

士院認為如果進入國民參與審判程序，國民法官會需要個別判斷被告在詐團中的角色以及參與程度，同時牽涉各個被告的負責範圍、加重結果犯等，艱澀法律概念的說明及認定。

何況，檢方在杜承哲等4人認罪前提下，聲請調查的證據已有千項以上，合計調查所需時間則有8560分、即143小時，若以每日6小時審理時間計算（每審理1小時，休息20分鐘），已需耗費24日以上，而24日也就代表至少需要5週連續開庭，對於一般有正常工作的國民法官，影響十分重大；士院因此裁定本案不行國民參與審判。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法