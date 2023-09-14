台版柬埔寨案 詐團首腦等4人均聲請不給國民法官審

台版柬埔寨案首腦杜承哲（見圖）、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人均聲請「不行國民參與審判」制。（記者徐聖倫攝）

2023/09/14 18:51

〔記者溫于德／台北報導〕去年爆發拘禁「豬仔」多達61人、虐死3人的「台版柬埔寨」詐騙團案，士林地檢署6月底第二波偵結，認定首腦綽號「藍道」的杜承哲，今年4月落網前又另起爐灶犯案；依私行拘禁致死等罪起訴杜男等5名被告。士林地院採國民法官制審理，今提訊杜男、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，4人均聲請「不行國民參與審判」制。

此詐團不法所得高達3億9667萬餘元，士檢去年底首波起訴詐團高層「Ｓ姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人；士院另案審結並定11月22日宣判。

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士院今就第二波偵結起訴部分開庭。杜承哲因更換律師團隊且尚未閱卷完畢，先不表示意見。薛隆廷則透過律師坦承犯私行拘禁、詐欺等罪，但否認犯私行拘禁致死罪。

洪俊杰的律師說，洪承認犯私行拘禁、參與組織、詐欺罪，但洪無法預期會私行拘禁致死。王昱傑則透過律師稱，王在本案至始至終都是轉帳手，其餘部分並未參與。

杜承哲等4名被告接著都聲請「不行國民參與審判」制；杜男也補充，希望先跟3位死者家屬進行調解。法官則統計本案須花費8560分鐘進行調查證據等程序。檢方則表示，本案須討論相關專業資訊以及「沒收」程序，至於是否行國民參與審判制，尊重法院決定。

另死者家屬有人透過律師表達請法院審酌是否行國民參與審判制，另有律師則希望將涉私行拘禁致死罪部分單獨切割，採國民參與審判制方式審理。

檢方認為，全案之所以難以切割，是因為犯案過程有其脈絡，包括被告先「強控」被害人再餵藥、凌虐，進而導致被害人身亡，這些過程都屬被告的犯行、品性，都應該讓國民法官瞭解，所以並不贊成分割審理。

檢方後來聲請勘驗詐團隊話紀錄，以證明杜承哲為詐團首腦，並證明首波起訴的詐團高層傅榆藺，在桃園、淡水兩個據點設置前，先透過飛機群組（Telegram）討論準備手銬、凶器、使用FM2、透過暴力手段強控人頭帳戶等犯罪事實。

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