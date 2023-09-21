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台版柬埔寨案首腦「藍道」等4人 延押2個月

「台版柬埔寨」4嫌杜承哲（見圖）、薛隆廷、王昱傑、洪俊杰，均被士院裁定續押禁見2個月。（資料照）

「台版柬埔寨」4嫌杜承哲（見圖）、薛隆廷、王昱傑、洪俊杰，均被士院裁定續押禁見2個月。（資料照）

2023/09/21 14:56

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理「台版柬埔寨」詐騙團案，考量第二波被起訴的首腦綽號「藍道」杜承哲、薛隆廷、王昱傑、洪俊杰等人的羈押期將屆，經本週二、三訊問，認定均有逃亡與串滅證之虞，重新裁定4人自9月30日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

此詐團不法所得高達3億9667萬餘元，士檢去年底首波起訴詐團高層「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人；士院另案審結並定11月22日宣判。

第二波被起訴的被告，包含杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。士院本週二先提訊洪俊杰，週三再提訊杜承哲、薛隆廷、王昱傑。

裁定指出，杜等4人僅坦承部分犯行，然而，依同案被告的供述、證人證詞，並經勾稽相關證物，可認4人涉嫌發起犯罪組織、洗錢罪、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁、私行拘禁致死、攜帶兇器強盜等罪，且嫌疑重大；又私行拘禁罪屬於本刑最輕5年以上之罪，可認有逃亡之虞。

法官進一步指出，洪俊杰就有無實際參與控管交付帳戶，與其他共犯說法不同；杜承哲在本案居於主謀地位，卻就私行拘禁致死、強盜部分，說詞避重就輕；薛隆廷在集團中處於「上位」，卻否認部分犯行；王昱傑被查獲前曾丟棄手機，且就實際參與程度為何，說法同樣避重就輕。

法官因而認定杜承哲等4人若交保在外，不會為了減輕罪責而與其他共犯、證人勾串並滅證；此外，檢方首波起訴並經媒體大肆報導後，杜承哲、王昱傑、洪俊杰仍再度犯案，固有反覆實施之虞，決定裁定杜等4人均羈押禁見。

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