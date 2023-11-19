帶國二女上摩鐵「連結」判1年半 男拒絕治療再判拘役30天
2023/11/19 23:18
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化謝姓男子8年前透過聊天室認識一名國二女學生，並誘騙至汽車旅館「開房間」，事後經少女父母得知提告，法官審理依違反妨害性自主判刑1年6月，謝男假釋出獄後，依規定需向彰化衛生局辦理報到接受身心治療或輔導教育，但他都置之不理，彰化地方法院審理，再依違反性侵害犯罪防治法，再判他拘役30天。
判決書指出，謝男（31歲）於2015年3月於網路聊天室認識被害少女，謝男得知被害少女僅有14歲，仍相約帶至汽車旅館發生性行為，後來被少女父母察覺，憤而報警，一審判決，依妨害性自主罪，對14歲以上未滿16歲之女子性交，判處1年6月有期徒刑。
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2018年2月謝男假釋出獄，依規定需向當地機關辦理報到接受身心治療或輔導教育，彰化縣衛生局於同年2月1日、2019年8月27日及2022年11月29日，要求他前往彰化基督教醫院接受身心治療及輔導教育，不過謝男都沒參加，也不提出正當理由，彰化衛生局依「性侵害犯罪防治法」對謝男裁處1萬元罰鍰，並函送地檢偵辦。
法官審理認為，謝男漠視國家公權力，並造成主管機關執行困擾，對社會秩序產生潛在危害，所為實屬不當，惟念其犯後坦承犯行，依違反性侵害犯罪防治法，處拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。