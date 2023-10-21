涂明朗性侵8女留DNA 逍遙22年落網敗在鑑識技術

惡狼涂明朗。（本報資料照）

2023/10/21 23:54

〔記者吳政峰／台北報導〕男慣竊涂明朗2000年起8度攜凶器侵入住宅性侵女子，雖每次都留下DNA，警方卻始終無法鎖定嫌犯，直到2018年警方比對舊案，因鑑識技術強化，從其他竊案連結出涂男身分，2022年逮到人。一審台北地院依8個強制性交罪，判涂應執行26年8月；二審高等法院認為其中一案為未遂，日前改定25年刑，另命其接受強制治療。

涂明朗為竊盜慣犯，犯案地點遍布台北市中山、大安與萬華等區，手法是帶著凶器攀爬窗戶或水管，侵入公寓的低樓層住戶搜刮財物，若屋內有女性獨自在家，即升級為性侵，持刀揚言殺害，逼嚇女子就範。光是2000年至2005年間，就有8女受害，其中一人年僅11歲。

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涂明朗犯後均把體液留在現場，非常囂張，而警方雖然採集到生物跡證，檢出DNA型別，鑑識比對卻無法找出相符的人。直到2014年間，警方偵辦一起住宅竊盜案，赫見嫌犯的DNA與8起強制性交案件相同，立刻採集現場跡證，並取得8枚不明人士的指紋。

而後鑑識技術不斷強化，警方2018年間辦理舊案比對，發現竊盜案採獲的其中一枚指紋，與涂明朗左拇指指紋相符，展開追捕。2022年間，涂明朗再度偷竊，洩露行蹤，警方同年5月間前往圍捕，終於在22年後成功逮人，此時涂60歲，聲押獲准。

一審北院依8個攜帶凶器侵入住宅犯強制性交罪，分判涂男7年6月到10年5月不等徒刑，定應執行26年8月。涂男否認性侵十一歲女童，上訴辯稱只有摸性胸部跟外陰，發現她年幼後就罷手。

二審高院指出，女童的胸部驗出涂男的DNA，下體則呈陰性，無法認定涂性侵既遂，故撤銷原判決，改依強制性交未遂論罪，8罪定應執行25年，可上訴。

高院另囑託亞東醫院鑑定，報告顯示涂男雖無重大精神病，但性罪犯再犯危險評估為6分，屬高危險，依臨床實務經驗，犯罪行為中合併暴力、侵害陌生人，缺乏對被害者的同理心，屬高再犯風險族群，故諭知涂應於刑執行前，入相當處所施以治療，期間至治癒為止，但最長不得逾3年。

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