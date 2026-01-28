為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美加關係決裂？加拿大總理卡尼與川普通話 稱將簽12項新貿易協議

    2026/01/28 01:07 國際新聞中心／綜合報導
    加拿大總理卡尼（右）26日透過電話告知美國總統川普（左），他對日前在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」上的發言負責。（法新社檔案照）

    加拿大總理卡尼（右）26日透過電話告知美國總統川普（左），他對日前在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」上的發言負責。（法新社檔案照）

    加拿大總理卡尼（Mark Carney）27日表示，他已親自告知美國總統川普，他完全堅持日前在瑞士達沃斯（Davos）「世界經濟論壇」上的演說立場。卡尼強調，加拿大計畫透過與4大洲簽署12項新的貿易協議，推動貿易多元化，藉此降低對美國的過度依賴。

    卡尼26日與川普通電話。美聯社報導，針對美國財政部長貝森特（Scott Bessent）向福斯新聞（Fox News）指稱，卡尼在通話中「積極撤回」達沃斯言論的說法，卡尼在抵達渥太華內閣會議時對媒體翻了個白眼，斷然否認。

    卡尼明確表示：「為了以正視聽，我也對總統（川普）說過，我對我在達沃斯的言論負責。」加拿大是第一個理解川普發起的美國貿易政策變革的國家，「我們正對此做出回應」。

    卡尼透露，他在電話中向川普解釋加國與中國的安排，以及加國目前的全球佈局。卡尼說：「我告訴他，我們將在6個月內與4大洲簽署12項新協議，他對此印象深刻。」

    川普日前威脅，若加拿大與北京達成貿易協議，美方將對加拿大商品徵收100％的關稅。對此，卡尼澄清加拿大並無意與北京談判全面性的貿易協議，目前僅是針對部分受影響產業削減關稅。

    目前加拿大有超過75％的出口流向美國，卡尼已設定目標，計畫在未來10年內將非美出口額增加一倍，並預計出訪印度、澳洲等國。

    卡尼上週在世界經濟論壇上雖未點名川普，但公開譴責大國對小國的「經濟脅迫」，此番言論獲得國際廣泛關注與讚譽，更被視為搶盡川普的鋒頭。

    隨著美墨加協定（USMCA）今年面臨續約，卡尼已成為串連各國對抗川普壓力的發言人。他在達沃斯對台下聽眾呼籲：「中等強國必須採取集體行動，因為如果你不在餐桌旁，你就在菜單上。」

    除了貿易爭端，川普近期試圖收購丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）的舉動，也觸動加國敏感神經。加拿大與格陵蘭在北極地區擁有長達3000公里的海上邊界，川普對格陵蘭的覬覦，以及先前曾戲稱「讓加拿大成為美國第51州」的言論，已嚴重威脅加國主權。

    加國負責加美貿易的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）則指出，加拿大與中國的貿易安排，性質與川普去年在南韓與中國國家主席習近平達成的協議類似，皆屬於針對特定項目的關稅調整。

