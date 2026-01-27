為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國駐中大使：美中波音飛機協議取得重大進展

    2026/01/27 23:46 中央社
    美國駐中國大使龐德偉。（彭博）

    美國駐中國大使龐德偉。（彭博）

    英文南華早報報導，美國駐中大使龐德偉今天在香港一場閉門會議透露，美國總統川普4月訪中前，美中貿易談判代表已就採購波音飛機等一系列協議取得重大進展。他說，去年10月川習會後，美中關係的風險已得到有效控制，川習今年將多次會晤。

    龐德偉（David Perdue）就任後首次訪問香港，27日在高盛亞太全球宏觀經濟會議向商界領袖發表閉門演講，主題是「多極世界中的美中關係」。

    龐德偉會後在X平台帳號發文表示，川普總統對美中關係的願景很明確：建立一個既能保護美國利益又能確保公平互惠貿易的穩定關係。他很榮幸有機會在會議上與商界人士分享這個願景。

    英文南華早報晚間報導引述3名不願透露姓名的與會人士稱，龐德偉在演講中表示，自從川普10月底在韓國釜山與中國國家主席習近平會晤以來，美中關係風險已得到有效控制，雙邊關係在多個方面均有所改善。

    一名與會者說：「龐德偉大使稱這是兩國元首外交的顯著成就」。

    另一名與會者說，龐德偉似乎對今年的美中關係持樂觀態度，因為他還提到川普和習近平今年將多次會晤。這對出席活動的商界和金融界領袖來說是一種安慰和鼓舞。世界正面臨地緣政治風險的急劇上升，「我們迫切需要美中關係的穩定」。

    消息人士透露，龐德偉表示，在川普預計4月訪中之前，美中貿易談判代表已就一系列協議取得重大進展，其中包括一項涉及波音公司的交易。

    外媒此前報導，波音正在與中國買家洽談出售多達500架飛機。

    消息人士稱，龐德偉證實雙方已完成釜山峰會達成的大部分協議，並對目前的美中貿易休戰表示樂觀，他特別指出在芬太尼前體化學物和大豆採購方面取得的進展。

    兩名出席人士稱，龐德偉還表示他與川普保持著「定期通話」，並稱美國總統非常關心美中關係。

    現年75歲的龐德偉於2015年至2021年擔任喬治亞州共和黨參議員，是川普的長期支持者和親密的政治盟友。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播