以色列尋求與美國協商新安全協議 降低對美軍援依賴

在面對美國總統川普（右）奉行「美國優先」及「減少對外援助」的政策趨勢下，以色列總理納坦雅胡（左）等高層正試圖將以色列的角色，從「受援者」重新定義為「戰略合作夥伴」。（路透檔案照）

英國金融時報27日報導，以色列正積極規劃與川普政府展開協商，擬定下一階段為期10年的安全合作協議。儘管以色列仍尋求美方的長期軍事支持，但以方高層已釋出明確訊號，正為未來美國可能減少現金補助的趨勢預做轉型規劃，顯示美以軍事合作關係可能面臨結構性轉變。

剛卸任的以色列軍方及國防部首席財務顧問品查斯（Gil Pinchas）披露，雙方預計在未來幾週內正式啟動協商。他強調，在與川普政府的對話中，以色列將優先關注雙邊的軍事研發、情報交流及防禦合作計畫，而非單純的無償現金援助。

品查斯指出：「夥伴關係的重要性更甚於純粹的財務問題。」他認為應從更宏觀的角度審視兩國關係，而非僅聚焦於預算撥款。這番言論反映出以色列國防高層在面對川普奉行「美國優先」及「減少對外援助」的政策趨勢下，正試圖化被動為主動，將以色列的角色從「受援者」重新定義為「戰略合作夥伴」。

目前的軍援架構是基於2016年美以雙方簽署的諒解備忘錄（MOU）。該協議承諾自2019年至2028年9月止，美方將提供總額高達380億美元（約1.19兆台幣）的軍事援助，包括330億美元採購美國軍事裝備的「補助金」；50億美元專用於發展飛彈防禦系統。

目前以色列每年領取約33億美元的「免費資金」，用於採購美製武器，但品查斯預期，這種純粹的財務支持未來將逐步調降。這與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本月稍早的表態吻合。納坦雅胡表示，他希望以色列能在下一個10年內，「逐步降低」對美國軍事援助的依賴，以提升以色列的國防工業自主權與戰略決策空間。

雖然美國國務院目前尚未對此置評，但分析家認為，隨著川普重返白宮，以色列領袖深知過去長期依賴美方大額撥款的模式恐難持續。以色列此時主動提出協商新協議，除了是向川普政府示好，也是在為以色列國防自主鋪路。

報導指出，這份新協議若能達成，將不僅是軍事援助金額的重新分配，更象徵中東最強軍事力量在面對多變的地緣政治環境時，試圖在傳統盟友關係與國家主權間取得新的動態平衡。

