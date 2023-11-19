趕上LARP熱潮！調查局發布「任務代號：Y」 局長王俊力帶頭玩

調查局為推廣國家安全觀念，在台北市松山文創園區「松菸匯」，推出為期7日的沉浸式推理遊戲「任務代號：Y」。調查局長王俊力笑說，「這遊戲真的很不簡單」。 （調查局提供）

2023/11/19 17:05

〔記者錢利忠／台北報導〕趕上LARP（真人角色扮演遊戲）熱潮，調查局為推廣國家安全觀念，即日（19日）起至11月25日止，在台北市松山文創園區「松菸匯」，推出為期7日的沉浸式推理遊戲「任務代號：Y」。調查局長王俊力笑說，「這遊戲真的很不簡單」，佩服劇本撰寫者和演員及舞台的設計搭建，讓參與玩家投入在自己的角色裡，回味無窮！

看準各種實體的扮演遊戲，例如密室脫逃、沉浸式遊戲，在新世代族群蔓延，調查局趕上風潮，期望透過「寓教於樂」方式，將國安觀念潛移默化深植國人心中。

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今天的開幕活動，除了王俊力、調查局副局長文瀚、台北市調查處長吳富梅等調查局層峰參與之外，法務部次長蔡碧仲、廉政署主秘孫治遠，以及政戰局、憲指部、警政署、移民署、海巡署等國安團隊，均派員共襄盛舉，現場還有多位各領域的KOL與網紅應邀參加。

蔡碧仲表示，第一次玩沉浸式推理遊戲，沒想到是「面對面來真的！」，想解開「任務代號：Y」的謎底，真的需要動腦，得要努力拼湊零碎的線索後分析，再去詢問關鍵人物，感受偵辦國安案件的情境。

除了沉浸式推理遊戲外，活動現場在非遊戲時段，則呈現靜態式展覽，布置國安圖文，並播放調查局歷年製拍的國安影片，提供給民眾自由參觀，現場另有有獎問答等小遊戲，依難度不同，可獲調查局吉祥物「黃喉貂查查」等周邊宣導品。

調查局表示，近年來不遺餘力進行國安宣導，從2020年的電影拍攝到後續的電影院上映、串流平台上架；2021年辦理國安微電影競賽；去年和百萬訂閱YouTuber台灣吧製作國安動畫三部曲，設計出代表調查局的吉祥物「黃喉貂查查」，利用臉書的Chatbot搭配PaGamO平台，進行分齡的有獎徵答；今年更與在IG上有近60萬粉絲的「怪奇事務所」合作，推廣國安宣導圖文，國安有獎徵答也突破傳統，改以LINE線上方式辦理推理遊戲，在問卷中有89.6％的參與者認為遊戲符合期待，高滿意度的回饋讓調查局更加受到鼓舞，持續追求創新。

法務部次長蔡碧仲表示，第一次玩沉浸式推理遊戲，沒想到是「面對面來真的！」，想解開「任務代號：Y」的謎底，真的需要動腦。 （調查局提供）

除了沉浸式推理遊戲外，活動現場在非遊戲時段，則呈現靜態式展覽，現場另有有獎問答等小遊戲，依難度不同，可獲調查局吉祥物「黃喉貂查查」等周邊宣導品。（調查局提供）

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