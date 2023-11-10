調查局修組織法，增科技副局長。（資料照）

2023/11/10 05:30

綜理科技發展、電腦與網路犯罪、資安、鑑識科學及通訊監察等

〔記者錢利忠、鍾麗華／台北報導〕為落實防範中共對台認知作戰、打詐、掃毒等重大政策，行政院會昨通過「法務部調查局組織法」第五條修正草案，將原本編制的兩位副局長增至三位，若立法院三讀過關，調查局將增列「科技副局長」，綜理科技發展、電腦與網路犯罪偵處、資通安全、鑑識科學及通訊監察等業務。

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原本編制兩位副局長增至3位

調查局資安業務現由主任秘書孫承一代理，隨著打詐、防範中共等境外勢力的認知作戰，以及毒品鑑識案件逐年攀升，每年超過一萬件，同時還要與企業簽署MOU，提供資安維護等專業建議，既有人力編制力有未逮。

據悉，調查局增列一位科技副局長的另一目的，是為了留住資安人才，因調查局資安人才常被知名上市櫃企業挖角，且資安領域的最高官階只到處長，調查局順應局勢，規劃增加一位科技副局長，希望為國家留才。而行政院除支持編列三位副局長外，另提撥卅位基層資安人力給法務部，充實調查局資安工作站的辦案能量。

預期立院本會期有機會三讀通過

調查局原有三位副局長，組織法設立後縮編為兩位，有鑑於國安局、警政署及刑事局均編列三位副首長，肩負國安維護工作及防制境外勢力的第一線單位調查局，此次爭取增列副局長，立法院本會期有機會三讀通過。

現今兩位副局長黃義村、文瀚，均於明年一月中旬正副總統及立委選舉後屆齡退休，關於接任兩人副局長遺缺的潛在名單，主秘孫承一、台北市調查處長吳富梅、研究委員會主委廖榮旭及高雄市調查處長謝宜璋等人均是一時之選；尤其資安領域第一把交椅吳富梅，一路在資通安全處耕耘，當到處長後接主秘，再轉任「天下第一處」台北市調查處長，接任科技副局長的呼聲頗高。

目前代理資安業務的孫承一，出身保防處，熟稔國安工作，歷任彰化縣調查站主任、北市處副處長、保防處長，接任台北市調查處長後，今年二月與吳富梅對調轉任主秘，有機會接下文瀚「國安副局長」的位置。

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