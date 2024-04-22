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「救郎喔」！鄰居聽到呼救急報案 竟是家庭清潔員被反鎖

員警冒險爬上梯子從大門旁翻牆跨越欄杆。（警方提供）

員警冒險爬上梯子從大門旁翻牆跨越欄杆。（警方提供）

2024/04/22 10:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市歐姓男子是家庭清潔人員，昨天受委託到西區一戶民宅打掃，結果一個未注意被反鎖在陽台，由於身上沒鑰匙屋主也不在，一時間叫天不應、叫地不靈，只得放聲高喊「救命喔」，淒慘叫聲引起鄰居注意嚇得報案，警方獲報趕往，冒險翻牆後進入屋內，順利打開陽台鐵門，化解歐男窘境。

台中市第一分局民權派出所昨天獲報，西區五權西四街上一戶民宅內，有民眾急需協助，經了解，原來68歲歐姓男子是受聘的家庭清潔人員，受屋主委託打掃屋內環境，未料在清理陽台時，未注意陽台鐵門會自動上鎖而遭反鎖在陽台，遂大聲呼喊「救命」引來鄰居注意，進而協助報案。

警員賴丁嘉到場後先安撫歐男情緒，並請線上巡邏網巡佐黃東寶、警員楊智凱到場協助，賴員現場當機立斷，向隔壁住戶借用梯子，搖身變為「蜘蛛人」爬上梯子從大門旁翻牆跨越欄杆，進入屋內後順利地將陽台的鐵門打開，成功解救歐男被關在門外的窘境。

歐男對於自己的粗心感到不好意思，也對員警熱心服務行為，頻頻點頭致謝；第一分局表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，民眾有困難時，警察會竭盡所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。

員警進入屋內。（警方提供）

員警進入屋內。（警方提供）

員警順利打開陽台鐵門，化解歐男窘境。（警方提供）

員警順利打開陽台鐵門，化解歐男窘境。（警方提供）

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