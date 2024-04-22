簡煥宗建議將「止血帶」列員警標配 高市警局長林炎田：評估採購

簡煥宗建議警方將止血帶列為標配。（記者王榮祥翻攝）

2024/04/22 10:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗今質詢時指出，去年底高雄有員警處理糾紛時遭刺傷，所幸另名員警以隨身攜帶止血帶協助止血，避免傷勢加劇，建議警方將「止血帶」列為標準配備；高市警察局長林炎田答詢表示，會評估採購。

「警察自救互救急救訓練計畫」計畫主持人羅光廷去年12月在臉書發文指出，當月4日出現全台第1位警員使用止血帶拯救同仁案例，一名員警在高雄處理糾紛時遭民眾以利刃刺傷、當場濺血，到場協助的謝姓警員以隨身攜帶CAT-7戰術止血帶協助止血，並與警消一起檢傷，包紮傷口後送醫急救，無生命危險。

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市議員簡煥宗今質詢時提到此案例，認為止血帶費用不高，卻可在關鍵時刻確保員警更安全，甚至有機會讓第一線員警協助到其他民眾，建議警察局將止血帶列為標準配備。

他進一步提到，相關單位曾做過調查，有意願配備止血帶員警高達95%，更有多達98%員警表態願意為此接受專業訓練，加上止血帶並不會增加員警太多負擔，警局應慎重考慮。

林炎田認同議員看法，並提到去年已有5千多人次員警參加相關講習課程，內部會評估採購機制。

「警察自救互救急救訓練計畫」 計畫主持人羅光廷去年12月在臉書分享全台首起警員使用止血帶拯救同仁性命案例。（資料照、擷取自羅光廷臉書）

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