不滿其他攤位擺殯葬用品，新竹攤商抓狂市場縱火，地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/11/18 07:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市虎林市場王姓攤商僅因不滿其他攤商擺設殯葬物品，竟於酒後踢倒機車，點燃漏出的汽油縱火，所幸在場攤商及時報警撲滅火勢，新竹地院依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪判刑2年。

法官調查，王男為新竹市香山區延平路2段之虎林市場攤商，因其承租攤位附近攤商有擺放殯葬業物品等原因而心生不滿，去年12月20日凌晨2點，雖知悉虎林市場當時有人在內，竟於酒後為發洩心中不滿，先踢倒其機車，再以隨身攜帶打火機，點燃溢漏汽油後離去返家，汽油經引燃後而起火燃燒，攤商見狀及時通知警消到場撲滅火勢。

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法官審酌王男為智識正常之成年人，遇有不滿或糾紛，本應循合法途徑理性處理問題，竟不顧後果，僅為發洩情緒即縱火，其行為應予譴責，惟念其犯後始終坦認犯行，且點火後尚協助將攤商機車牽引他處之態度，所引發之火勢並未波及所承租攤位以外之處，幸未造成嚴重或不可挽回之後果。

最後法官依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，需向公庫支付10萬元，並提供240小時義務勞務。

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