屏東刺青店遭縱火2死 家屬悲痛：請兇嫌刺青要排隊最後竟放火

屏東縣長周春米今天（7日）前往靈堂慰問被害人家屬。（記者羅欣貞攝）

2023/11/07 14:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕發生在上月29日的屏東市刺青店遭縱火案，30歲黃姓老闆搶救1週仍不治，與陳姓妻子雙雙喪命，黃父今天（7日）接受採訪時難過表示，聽員工轉述，兒子請許嫌刺青要排隊，但許嫌賴著不走，沒有想到最後竟緃火。

刺青店28歲陳姓老闆娘在火警當天送醫不治，30歲黃姓老闆則是在加護病房搶救了一個星期，還是宣告死亡；黃父哽咽表示，在醫學上當然是因為兒子年輕，可以撐這麼多天，「其實我也知道他不甘，因為他很疼他老婆，他老婆先走了，他很不甘願，他還希望他還能起來再做一些事情」，因為他從小就很孝順、很懂事，媳婦也是，爸爸喜歡吃什麼，她都會帶回來，這個媳婦就像女兒一樣。

請繼續往下閱讀...

黃父也說，在工作上兒子只是會跟他講一些想走的方向，細節沒有跟他提過，其實他很放心兒子，因為兒子做人很和善，個性很好，兒子的朋友還說過，要讓兒子生氣不容易；聽兒子的員工轉述說，許嫌是兒子以前的客戶，約在1年前幫他刺青過，經過快1年又出現，出現之後就一直叫兒子幫他刺青，兒子說可以但還有人排在前面，所以要排隊一下，但許嫌就硬叫兒子幫他插隊，然後一直賴在店裡，又躺沙發，又躺椅子，躺了好多天，趕他就是不走，可能看他這樣的態度，賴著不走也不行，可能跟他講了比較重的話，他心有不甘就離開了，那是禮拜五（10月27日）的事，29日就來縱火。

黃父表示，兒子對於藝術相當有興趣，刺青都是自學，比賽也都有得獎，現在有幾個徒弟跟著兒子，發生這種事真的非常難過，他們是很好的孩子和媳婦，這個月本來還準備到高雄刺青展比賽，這些日子以來他們做得不錯，上個月還剛買1台轎車，房子也都看好了，付了訂金在辦貸款，計畫穩定下來後準備生小孩，結果被這個嫌犯打破了兩個人很好的前程跟美夢，讓人很不捨。

家屬也說，一把火奪走兩條年輕人的生命，連陪伴他們多年的兩隻愛貓及多隻蜜袋鼯寵物全都葬身在這場人為的縱火；兩隻養了多年的貓兒，一隻發現時已全身焦黑、另一隻則痛到奔跑出去到門口就當場死亡，十分悲慘。

陪伴黃姓夫婦多年的愛貓也不幸葬身火窟。（圖由家屬提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法