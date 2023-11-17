莽男借不到錢買汽油欲縱火燒派出所 基檢火速偵結起訴他2項罪名

朱姓男子借不到錢，買汽油欲縱火燒毀值班台，還好及時被警方壓制。基隆地檢署火速偵結將他依妨害公務等罪嫌起訴。（資料照）

2023/11/17 17:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕朱姓男子常跑派出所借錢，上月17日又到派出所借錢遭拒，揚言「我會死給你看」後離去；未料半小時後，竟一手拿著裝滿汽油的寶特瓶，一手拿著打火機，嗆值班警員「這是汽油啦！」欲縱火燒值班台，所幸及時被員警壓制在地。基隆地檢署火速偵結，昨將朱男依妨害公務與放火燒毀建築物未遂罪等2項罪名起訴。

起訴書指出，朱姓男子缺錢花用，上個月17日晚上8時許到基隆市警一分局南榮路派出所借錢，被張姓副所長拒絕，朱男怒嗆「我會死給你看」後離去，朱男步出派出所後，到附近機車行買汽油，裝在1罐寶特瓶內，晚間9點半重回派出所。

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朱男一進入派出所，一手拿著裝滿汽油的寶特瓶，另一手拿著打火機，開嗆值班的邱姓警員：「這是汽油啦！」隨即扭開寶特瓶，把瓶內汽油潑灑到值班台上，邱員見狀趕緊上前制止，欲搶下朱男手上的寶特瓶，派出所內待命警員見狀一擁而上，將朱男壓制在地，搶下寶特瓶與打火機。

警方訊後將朱男依涉犯公共危險罪嫌送辦，檢方複訊後，聲押朱男獲准。檢方勘驗派出所內監視器後，認定拿寶特瓶到派出所欲縱火燒值班台行為同時觸犯妨害公務、與放火燒毀建築物未遂罪，昨將他提起公訴。

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