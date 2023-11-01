為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

與前妻爭孩子監護權 男疑涉找人丟汽油彈燒毀檳榔攤

南投縣仁愛鄉埔霧公路旁的檳榔攤，被丟擲汽油彈燒成焦黑。（仁愛警方提供）

南投縣仁愛鄉埔霧公路旁的檳榔攤，被丟擲汽油彈燒成焦黑。（仁愛警方提供）

2023/11/01 17:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉南豐村埔霧公路旁的檳榔攤，上月18日遭人縱火，檳榔攤燒到焦黑。警方追查到黃姓和陳姓男子縱火，兩人稱是李姓男子因與前妻爭孩子監護權，要其縱火報復，李男昨日主動到案，矢口否認找人去縱火，也否認與前妻有糾紛，仁愛警方仍以公共危險罪嫌移送法辦。

仁愛鄉南豐村埔霧公路（台14線）路邊有間檳榔攤，上月18日晚間9時多突然起火燃燒，火光熊熊照亮夜空，消防隊接獲報案前往灌救，火勢很快撲滅，但檳榔攤已毀損焦黑，幸好當時攤子已打烊，無人受傷。

仁愛警分局經詢問目擊者和附近住戶，發現該攤子是遭人丟擲汽油彈，丟汽油彈的年輕人丟完後坐上一部白色轎車逃逸，警方隔日即傳喚黃姓和陳姓男子，兩人坦承有開車到榔攤丟汽油彈，惟此舉是受李姓男子之託，李男因與前妻爭孩子監護權產生糾紛，為了報復前妻才要兩人去縱火。

李姓男子昨日主動到案說明，矢口否認是他唆使黃姓和陳姓男子去丟汽油彈縱火，也否認他跟前妻有因爭孩子監護權起爭執，但因黃、陳男指證歷歷，和相關證人的證詞，仁愛警方今天將李姓男子以放火燒燬建築物及住宅罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

仁愛鄉埔霧公路旁檳榔攤燒毀，所幸當時已打烊，無人受傷。（仁愛警方提供）

仁愛鄉埔霧公路旁檳榔攤燒毀，所幸當時已打烊，無人受傷。（仁愛警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
惡！嘉義太保「黃金大道」竟遭縱火 黃花風鈴木焦頭爛額
2023/10/31 17:03

惡！嘉義太保「黃金大道」竟遭縱火 黃花風鈴木焦頭爛額
屏東刺青店縱火案1死1重傷 19歲嫌犯收押禁見
2023/10/30 22:56

屏東刺青店縱火案1死1重傷 19歲嫌犯收押禁見

學霸養成 北中南四大學區夯到爆
屏東刺青店縱火犯落網 19歲男客疑因糾紛潑汽油釀禍
2023/10/29 15:54

屏東刺青店縱火犯落網 19歲男客疑因糾紛潑汽油釀禍
想吃「腳尾飯」被驅趕 台中無業男縱火焚車報復
2023/10/27 09:44

想吃「腳尾飯」被驅趕 台中無業男縱火焚車報復
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播