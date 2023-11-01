與前妻爭孩子監護權 男疑涉找人丟汽油彈燒毀檳榔攤

南投縣仁愛鄉埔霧公路旁的檳榔攤，被丟擲汽油彈燒成焦黑。（仁愛警方提供）

2023/11/01 17:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉南豐村埔霧公路旁的檳榔攤，上月18日遭人縱火，檳榔攤燒到焦黑。警方追查到黃姓和陳姓男子縱火，兩人稱是李姓男子因與前妻爭孩子監護權，要其縱火報復，李男昨日主動到案，矢口否認找人去縱火，也否認與前妻有糾紛，仁愛警方仍以公共危險罪嫌移送法辦。

仁愛鄉南豐村埔霧公路（台14線）路邊有間檳榔攤，上月18日晚間9時多突然起火燃燒，火光熊熊照亮夜空，消防隊接獲報案前往灌救，火勢很快撲滅，但檳榔攤已毀損焦黑，幸好當時攤子已打烊，無人受傷。

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仁愛警分局經詢問目擊者和附近住戶，發現該攤子是遭人丟擲汽油彈，丟汽油彈的年輕人丟完後坐上一部白色轎車逃逸，警方隔日即傳喚黃姓和陳姓男子，兩人坦承有開車到榔攤丟汽油彈，惟此舉是受李姓男子之託，李男因與前妻爭孩子監護權產生糾紛，為了報復前妻才要兩人去縱火。

李姓男子昨日主動到案說明，矢口否認是他唆使黃姓和陳姓男子去丟汽油彈縱火，也否認他跟前妻有因爭孩子監護權起爭執，但因黃、陳男指證歷歷，和相關證人的證詞，仁愛警方今天將李姓男子以放火燒燬建築物及住宅罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

仁愛鄉埔霧公路旁檳榔攤燒毀，所幸當時已打烊，無人受傷。（仁愛警方提供）

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