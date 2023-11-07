屏東刺青店遭縱火奪2命 家屬向縣長下跪泣訴

屏東縣長周春米慰問家屬。（記者羅欣貞攝）

2023/11/07 11:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4時遭縱火，28歲陳姓老闆娘當天送醫不治，30歲的黃姓老闆在加護病房搶救1週，5日離世，年輕的恩愛夫妻無辜枉死，家屬悲憤不已，今天向到靈堂上香的屏東縣長周春米下跪陳情；家屬表示，希望法院重判嫌犯，不要再有人像他們一樣承受喪子、喪女之痛。

家屬的陳情書表示，「從案發到現在，加害者親屬至今都沒有出面安撫受害者家屬，如今發生這種天理不容!慘絕人寰的殺人放火案件，加害者父母難道不用為自己對兒子教育的失敗所造成的慘案出面道歉，反而第一時間找律師商量怎麼幫這個社會敗類減輕刑責，叫受害者親屬情何以堪，一把火奪走兩條年輕人的生命，連陪伴他們多年的兩隻愛貓及多隻蜜袋鼯寵物全都葬身在這場人為的縱火。

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一對恩愛夫妻，本有著無限可能大好前程的年輕人就這麼沒了，走的是這麼痛苦、這麼含恨！

再此鄭重的告知，從此刻開始，受害者及家屬不接受任何道歉，不接受任何協商換取減刑，殺人就是要付出應有代價，更何況是兩條人命，希望司法機關的判決能符合社會期待，能撫慰亡靈，能彌平受害者家屬的創傷，我們不想再聽到什麼有教化可能...等等不符合社會期待與觀感的烏龍判決，台灣社會已經無法給百姓安全感，所謂亂世用重典才能起到嚇阻犯罪的效果，這對我們這些安分守法的百姓生命財產才有保障，惡意縱火殺人就是死刑，希望司法單位能理解受害者及家屬的感受。」

屏東縣長周春米表示，縱火案造成1對年輕夫妻相繼喪命，令人非常沈痛，縱火嫌犯也已經逮捕，法院已經羈押在看守所，檢察官依法偵辦中，還給家屬一個公道，對家屬法津扶助的部分，縣府也會聯繫犯罪人保護協會或相關法律團體提供他們法律上的協助。

周春米請家屬好好保重身體，把年輕夫妻的後事辦好，讓他們安心好走，後續司法上的程序還有一段時間，縣府也會盡力來協助處理，社會上必須確保大家都有安居的權利，不能驚心害怕的生活，司法在這部分一定要還給家屬一個公道，這對在自己的工作家庭好好生活年輕夫妻，有願景也買房子了，發生這樣一個重大的悲劇，肇事者一定要負起他要負的責任，還給家屬一個公道。

屏東縣長周春米擁抱受害人的母親。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（前）到不幸喪生的年輕夫妻靈前上香。（記者羅欣貞攝）

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