差2票落選鄉代不能驗票違憲！公職人員選舉未來均可「非訟驗票」

憲法法庭17日做成112年憲判字第18號判決。（記者吳政峰攝）

2023/11/17 15:30

〔記者吳政峰／台北報導〕去年地方公職人員九合一選舉，參選新竹縣新豐鄉鄉代的葉高潔以2票之差淪落選頭，他聲請重新計票，法院卻以「公職人員選舉罷免法」第69條的驗票規定不包含鄉代，予以駁回。葉高潔質疑法條違反平等原則，聲請釋憲，憲法法庭10月20日首度「依職權」裁定新竹縣選舉委員會應延長保管選票，17日再做成112年憲判字第18號判決，宣告該規定違憲，相關機關應盡速修法，讓所有公職人員選舉都能適用非訟驗票（舊稱行政驗票）。

新豐鄉去年應選5名鄉代，參選的民進黨籍葉高潔拿到1667票，只比第5名的姜政焜（六月間因詐欺取財案被解職，不遞補）少2票，飲恨敗北。葉高潔不甘淪落選頭，興訟主張差距票數在有效票數千分之一以內，應類推適用選罷法第69條第1項規定（千分之三內得聲請重新計票），請求法院查封新豐鄉全部20個投開票所的選舉人名冊及選舉票，並於20日內完成驗票。

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一審新竹地院表示，選罷法明文規定，得提出重新計票者，僅限於區域與原住民立委、直轄市長、縣市長等選舉，鄉代選舉結果不在該條規定範圍內，葉高潔聲請驗票，於法未合，應予駁回；至於葉高潔主張這是立法疏漏，違反比例與平等原則，法院應裁定停止審理並聲請釋憲，竹院認為，這是立法者有意侷限於明文列舉的選舉種類，並非法律漏洞。

葉高潔不服，提起抗告，高等法院維持相同原審見解，判其敗訴確定。葉8月間改聲請釋憲，主張選罷法的驗票規定只限於立委與縣市長，排除其他選舉，侵害人民的被選舉權與服公職權，有違比例與平等原則。

憲法法庭10月20日決議受理，並在葉高潔沒有聲請暫時處分（假處分）的情況下，「主動依職權」裁定竹縣選委會應延長保管名冊與選票，效力至判決出爐、6個月或評決撤銷為止，創釋憲史先例，也立下我國選舉史上首件憲法實體裁定的地位。

憲法法庭17日判決，直指該規定排除區域與原住民立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉以外公職人員選舉得票數最高的落選人，於其得票數與當選最低得票數差距在有效票千分之三以內時，得向管轄法院聲請重新計票的權利，牴觸憲法第7條保障的平等權，違憲，立法者應儘速檢討修正相關規定。

憲法法庭說明，於修法完成前，凡公職人員選舉結果，得票數最高的落選人，其得票數與當選最低得票數差距在有效票千分之三以內時，均得於投票日後7日內，依相關規定，向管轄法院聲請查封全部或一部分投票所的選舉人名冊及選舉票，並就查封之投票所於20日內完成重新計票。

至於高院駁回葉高潔的聲請案，因合議庭適用的法律已被宣告違憲，憲法法庭一併廢棄高院所做的裁定，發回更審。

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