台東縣議員嚴惠美涉賄 檢方聲請宣告褫奪公權

台東縣議員嚴惠美涉賄被判當選無效，台東地檢署向台東地院聲請宣告褫奪公權。（記者陳賢義翻攝）

2023/10/31 12:06

〔記者陳賢義／台東報導〕無黨籍台東縣議員嚴惠美去年選舉涉賄，被競爭對手高美珠提起當選無效之訴，案經台東地方法院審理，今年8月1日判決當選無效；台東地檢續針對嚴涉賄案續偵，查知其與胞姊、前縣議嚴亞美為求勝選，2人多次向選民行賄，約其在議員選舉中支持嚴，日前審理，向台東地院聲請將2人依公職人員選舉罷免法第113條第3項規定宣告褫奪公權。

起訴書指出，嚴惠美登記參選民國111年台東縣第20屆縣議員選舉第11選舉區候選人，嚴亞美為其胞姊，111年3、4月間某日傍晚，一同至東河鄉泰源保健室，見森、簡2選民正要下班，分別交付各2000元，約其在議員選舉中支持嚴。

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111年9月間某日20時許，一同至長濱鄉寧埔村烏石連姓選民住處，在門外交付連1000元，要求支持。同年10月中、下旬，又一同到北源村行賄千元。案經東檢署檢察官簽分偵辦，認為嚴氏姊妹均違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌；所為之數次共同投票行賄之犯行，均係基於單一之犯意，接續向上開有投票權之人行求、期約或交付賄賂等行為，而侵害同一法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

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