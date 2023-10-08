同額競選卻有兩個幽靈人口 綠島鄉代鄭姵辰被判當選無效

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2023/10/08 10:45

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島鄉民代表鄭姵辰在本次競選時，選區3人同額競選，原已勝券在握，卻因兩個虛偽遷戶籍的幽靈人口，被台東地檢署提當選無效之訴，台東地院近日判當選無效。

判決書指出，鄭姵辰為選舉候選人，並實際掌管家庭戶籍，明知小區域選舉以虛偽遷徙戶籍方式增加選舉權人，即足以影響選舉結果，竟意圖使自己當選鄉民代表，而於111年某日，請陳姓及鄧姓夫妻遷籍到她的地址。陳、鄧夫妻因符合在該戶籍地址繼續居住4個月以上，而為選舉之選舉人，到投票所領票及投票支持鄭姵辰，使選舉之投票發生不正確之結果。

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鄭姵辰答辯說，陳男為了其就學補助及住宿需要拜託她，才會幫忙陳氏夫妻遷戶籍。且陳氏夫妻本來即為綠島人，戶籍遷回綠島，目的為享受綠島居民交通往來費用之優惠，以及可領取疫情期間的優惠補助。且她是同額競選三選三，長期在綠島經營、服務，沒有找幽靈人口遷移戶籍之必要。

法官傳訊陳氏夫妻，連他們讀大學的子女也傳訊，供詞兜不攏，兩子女稱不知父母有為他們做就學補助之事。法官認定遷籍行為是為投票支持鄭姵辰。

雖然是同額競選，但法官認為，究竟最後會有多少候選人參與競選，必須要等候選人申請登記截止日才知道，有意參選之候選人均早於法定競選期間前即開始佈局、宣傳，甚至於投票前1、2年即開始積極部署規劃並投入人力、物力，在參選登記截止前，需盡可能地增加票源以求順利當選，並衝高得票數，以求體面，應屬常情。縱使僅同額競選，但鄉民代表當選仍有票數門檻，因此虛偽遷籍已影響投票公正性。

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